Chi era Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford morto a soli 27 anni

È scomparso a soli 27 anni Presley, il figlio di Rande Gerber e Cindy Crawford: aveva iniziato da modello a 15 anni e la sua fu una vita tormentata

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IPA Presley Gerber, bellissimo e fragile: la sua vita, tra successi e dipendenze

Presley Gerber, figlio di Cindy Crawford e dell’imprenditore Rande Gerber, è morto a soli 27 anni. Una notizia arrivata improvvisamente e che ha colpito il mondo della moda e dello spettacolo, dove il giovane era cresciuto.

La morte di Presley è avvenuta domenica 20 settembre in una struttura di riabilitazione, secondo quanto riportato dal Los Angeles County Medical Examiner. Al momento non è stata comunicata la causa del decesso e l’autopsia deve ancora essere completata. La famiglia ha confermato la scomparsa attraverso un rappresentante, chiedendo rispetto e privacy in un momento definito “molto difficile e doloroso”.

Presley Gerber, chi era il primogenito di Cindy Crawford

Nato nel 1999 a Beverly Hills, in California, Presley Walker Gerber era il primogenito di Cindy Crawford e Rande Gerber. Sposati dal 1998, la top model e l’imprenditore avrebbero avuto dopo di lui Kaia Gerber, diventata a sua volta una delle modelle più conosciute della sua generazione e poi anche attrice.

L’ingresso nella moda arrivò molto presto: Presley era stato scritturato da IMG Models quando aveva appena 15 anni e nel 2016 aveva debuttato in passerella per Moschino. Negli anni successivi aveva lavorato per alcuni dei nomi più importanti del settore, tra cui Dolce & Gabbana, Calvin Klein e Celine. Nel 2018 era comparso anche insieme alla madre in una nuova versione della celebre pubblicità Pepsi che Cindy Crawford aveva reso iconica nel 1992.

Eppure Presley non avrebbe mai vissuto il mondo della moda nello stesso modo della sorella Kaia. Negli anni, infatti, il suo percorso professionale sarebbe progressivamente passato in secondo piano rispetto a una vicenda personale molto più complessa.

Le difficoltà di Presley Gerber

Dietro l’immagine della famiglia patinata, Presley aveva affrontato momenti molto difficili. Nel 2019 era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza e successivamente condannato a tre anni di libertà vigilata, oltre a dover seguire un programma specifico e svolgere servizi sociali.

Presley aveva cominciato a raccontare pubblicamente le proprie difficoltà con la depressione, gli attacchi di panico, la salute mentale e le dipendenze. Nel 2023 aveva spiegato che parlare di salute mentale era diventato importantissimo: il suo obiettivo era riuscire ad aiutare anche soltanto una persona che si trovasse ad attraversare una situazione simile alla sua.

Negli ultimi tempi aveva continuato a raccontare pubblicamente il proprio percorso. Nel dicembre 2025 aveva parlato apertamente degli attacchi di panico e delle strategie che stava adottando per ritrovare maggiore stabilità, dall’allenamento alla scelta di non bere alcol. “Credo che l’onestà sia la scelta migliore”, aveva spiegato. Aveva inoltre creato sui social una serie di video dedicati alla salute mentale, dal titolo “Mental Health Mondays”, cercando di trasformare la propria esperienza personale in uno spazio di confronto per chi stava vivendo problemi simili.

Particolarmente difficile era stato il rapporto con le dipendenze. Anche Kaia Gerber ha parlato pubblicamente della situazione del fratello e delle conseguenze che questa aveva avuto sull’intera famiglia, raccontando quanto una sofferenza di questo tipo finisca inevitabilmente per coinvolgere anche le persone più vicine.

Nel marzo 2026 Presley aveva condiviso sui social una parte del suo percorso di recupero. Le sue parole lasciavano trasparire insieme paura e speranza: il desiderio era quello di riuscire finalmente a lasciarsi alle spalle una fase della vita che lo aveva segnato profondamente.

Il rapporto con Cindy Crawford e Kaia Gerber

Cindy Crawford negli anni ha mostrato più volte il proprio sostegno al figlio: di recente aveva pubblicato una fotografia di Presley bambino, accompagnandola a messaggio nel quale gli diceva di essere orgogliosa dell’uomo che era diventato, pur continuando a vederlo come il suo bambino. E anche la sorella Kaia, alla quale era legatissimo, gli è sempre rimasta accanto.

La sua storia si è interrotta il 20 settembre 2026, a soli 27 anni. Sulle cause della morte, però, è necessario attendere gli accertamenti ufficiali: al momento le autorità non hanno comunicato una causa del decesso. La famiglia Gerber al momento ha scelto il silenzio. A TMZ un portavoce ha fatto sapere: “Chiediamo riservatezza in questo momento estremamente difficile e doloroso“.