Anticipazioni Super Karaoke, gli ospiti della prima puntata martedì 8 settembre

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Michelle Hunziker

Michelle Hunziker torna a prendersi la prima serata di Canale 5 con musica, grandi ospiti e quella capacità di coinvolgere il pubblico che da sempre è uno dei suoi punti di forza. Da martedì 8 settembre riparte infatti Super Karaoke, lo show musicale che, dopo il buon riscontro della prima edizione, torna con una nuova location, tanti concorrenti pronti a mettersi alla prova e una lunga lista di ospiti. La formula resta quella di una grande festa popolare dove, almeno per una sera, chiunque può trasformarsi nella star del palco. E quest’anno a fare da cornice allo spettacolo non sarà più Ferrara, ma la suggestiva Ventimiglia.

Super Karaoke, le anticipazioni

Da martedì 8 settembre torna in prima serata Super Karaoke, lo show musicale di Canale5 che parte già con un’importante novità, ovvero una location tutta nuova: il programma infatti lascia Ferrara e approda sulla Riviera ligure, trasformando il Belvedere Resentello di Ventimiglia in una gigantesca arena musicale a cielo aperto.

Al timone del programma c’è ancora lei, l’effervescente Michelle Hunziker, chiamata a fare da padrona di casa e a tenere insieme i tanti ingredienti dello spettacolo, anche se le vere star di Super Karaoke sono proprio le persone comuni.

Il cuore di Super Karaoke resta infatti la gara, che porta sul palco persone comuni pronte a trasformarsi, almeno per qualche minuto, in vere protagoniste dello show. In ogni puntata possono mettersi alla prova fino a 24 concorrenti, chiamati a interpretare alcuni dei brani più celebri e amati della musica italiana. Per partecipare, però, non è necessario avere una preparazione professionale: a fare la differenza sono soprattutto la capacità di coinvolgere, l’energia e quel pizzico di personalità in grado di trasformare un semplice karaoke in una performance capace di conquistare la platea.

E proprio il pubblico del Belvedere Resentello di Ventimiglia diventa parte integrante della competizione: gli spettatori possono infatti votare le esibizioni direttamente dal proprio smartphone, accedendo attraverso un QR Code a una web app dedicata ed esprimendo così in tempo reale le proprie preferenze.

Gli ospiti attesi al Super Karaoke

Non mancano poi le sorprese: alcuni concorrenti hanno la possibilità di esibirsi insieme agli artisti ospiti, dando vita a duetti e performance speciali che rendono ancora più imprevedibile la gara. Esibizione dopo esibizione, il pubblico contribuisce così a decretare chi riuscirà a conquistare tutti e ad aggiudicarsi il titolo di vincitore della puntata.

Sul palco di Ventimiglia sono attesi infatti molti ospiti tra cui, nella serata di martedì 8 settembre, Alex Britti, Baby K, i Ricchi e Poveri e Giusy Ferreri mentre per le prossime puntate si attendono anche Anna Tatangelo, Benji & Fede, Ermal Meta, Fabio Rovazzi, Irene Grandi e Marco Masini.

Insomma generazioni e generi musicali diversi per costruire una playlist capace di mettere d’accordo praticamente tutti: dalle hit che hanno accompagnato intere estati ai grandi classici italiani che basta ascoltare per iniziare a cantare a squarciagola.

Super Karaoke, quando e dove vederlo

Per chi vuole concedersi una serata senza troppi pensieri, fatta di canzoni da intonare anche dal divano, l’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre 2026 alle 21.30 su Canale 5, dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna.

La puntata di Super Karaoke sarà disponibile anche in diretta streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity dove rimarrà disponibile anche nei giorni successivi per essere rivista quando lo si desidera.