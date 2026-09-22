Anticipazioni Super Karaoke, gli ospiti dell’ultima puntata di martedì 22 settembre

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Michelle Hunziker

La musica torna ad accendersi ancora una volta a Ventimiglia per l’ultimo appuntamento con Super Karaoke, lo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker. Martedì 22 settembre il programma saluta il pubblico con un’ultima serata pensata per chiudere in grande stile questo breve ciclo di puntate, tra concorrenti pronti a giocarsi tutto, grandi successi da cantare e nuovi incontri indimenticabili sul palco.

A rendere ancora più ricco il finale ci penseranno i quattro attesissimi ospiti, protagonisti indiscussi della scena musicale italiana, chiamati a condividere il microfono con alcuni dei concorrenti.

“Super Karaoke”, le anticipazioni dell’ultima puntata

Il cuore del programma resta quello che ha accompagnato tutto il percorso di Super Karaoke (e del suo più famoso predecessore, il programma cult di Fiorello degli anni ’90): trasformare una piazza in un enorme palco e dare spazio a persone comuni con la voglia di cantare davanti a tutti.

Anche questa volta i concorrenti dovranno mettersi alla prova con brani molto conosciuti, alternando performance in solitaria a momenti condivisi con gli artisti ospiti. Il risultato è un mix che punta più sul coinvolgimento che sulla perfezione, dove l’atmosfera informale del karaoke si trasforma facilmente in uno spettacolo degno della prima serata tv.

Michelle Hunziker tiene le fila della competizione con il suo stile dinamico e ironico, passando da un’esibizione all’altra e accompagnando i partecipanti nei momenti più delicati della gara. A fare da cornice resta il Belvedere del Resentello di Ventimiglia, che nelle tre puntate è diventato parte integrante dello show grazie alla presenza del pubblico e alla dimensione all’aperto.

In corsa possono esserci fino a 24 partecipanti, tutti con lo stesso obiettivo: riuscire a lasciare il segno e conquistare abbastanza consensi per arrivare fino alla parte finale della serata.

Gli ospiti del 22 settembre: da Anna Tatangelo a Baby K

Per l’ultima puntata Super Karaoke cambia ancora una volta sonorità e porta sul palco quattro artisti con percorsi molto diversi tra loro, ma ugualmente amatissimi dal pubblico.

Anna Tatangelo rappresenta il lato più melodico della serata, mentre Ermal Meta porta con sé il suo repertorio cantautorale. Spazio poi all’energia esplosiva e coinvolgente di Baby K e al tono più giocoso di Fabio Rovazzi, perfetto per uno show costruito anche sull’immediatezza e sul divertimento.

I quattro però non saranno presenti soltanto per proporre i loro brani: il format prevede infatti che alcuni concorrenti possano esibirsi proprio insieme agli artisti. È uno dei passaggi più attesi del programma e non è difficile capire il perché: è l’occasione per trasformare per qualche minuto un appassionato di karaoke nel partner musicale proprio di quel cantante che magari ascolta da anni.

Nelle puntate precedenti sono passati dal palco anche nomi come Alex Britti, Giusy Ferreri, Ricchi e Poveri, Irene Grandi, Marco Masini e Benji & Fede, costruendo una scaletta molto varia e capace di attraversare generi e generazioni.

Quando e dove vedere “Super Karaoke”

A decidere quali esibizioni funzionano davvero non sarà soltanto la gara sul palco, ma anche gli spettatori presenti a Ventimiglia avranno un ruolo preciso nel risultato finale. Il voto passa infatti dagli smartphone: tramite un QR Code il pubblico può accedere al sistema dedicato e indicare le performance preferite. Un modo semplice per rendere la piazza parte attiva dello show e dare ancora più peso alla componente live.

L’appuntamento conclusivo con Super Karaoke è fissato per martedì 22 settembre in prima serata dalle 21.20 su Canale 5. La puntata sarà disponibile anche su Mediaset Infinity, sia in streaming sia successivamente on demand.