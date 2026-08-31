Baby K, il completo effetto lingerie conquista il palco

Per il concerto Baby K sceglie un coordinato satinato con bralette e culotte, completato da stivali alti e gioielli dorati

IPA Baby K

Baby K attraversa l’estate 2026 come ci si aspetta da lei: tra concerti, nuove uscite, grandi piazze e look che sul palco non hanno alcuna intenzione di passare inosservati. Per una delle sue ultime esibizioni la cantante ha scelto un completo che gioca con i codici della lingerie, trasformandoli in una divisa da performance. Sensuale, certo, ma soprattutto costruita per funzionare sotto le luci e dentro il ritmo di un live.

Baby K, il completo lingerie diventa un look da concerto

Il punto di partenza è semplice e molto preciso: un coordinato composto da bralette e culotte a vita alta, entrambi in un tessuto satinato dall’effetto lucido. La palette si muove su un azzurro chiarissimo, quasi ghiaccio, che sotto i riflettori cambia continuamente percezione, passando da tonalità più fredde a riflessi quasi argentati.

La bralette ha una costruzione che ricorda da vicino la lingerie vera e propria. Le coppe sono segnate, le spalline sottili, la linea essenziale. Non c’è però nulla di fragile nell’effetto complessivo: sul palco il top acquista immediatamente un’attitudine diversa, più grafica e performativa. La culotte, alta in vita e aderente, completa il coordinato senza spezzare la figura e lascia completamente libere le gambe.

È proprio questo il punto forte del look: Baby K prende due elementi che appartengono all’immaginario intimo e li porta in una dimensione apertamente scenica.

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Gli stivali texani cambiano completamente il tono del look

A rendere più interessante l’outfit sono soprattutto gli stivali. Baby K abbina infatti il completo satinato a un paio di stivali alti fino al ginocchio, dalla linea texana e caratterizzati da inserti effetto pitonato.

È un accostamento che rompe la dolcezza quasi da lingerie dell’azzurro pastello e porta il look in una direzione più decisa. Il contrasto tra satin e pelle, tra superficie liscia e stampa animalier, funziona proprio perché non prova a essere discreto. Sul palco, del resto, un pizzico di eccesso non guasta mai.

Gli stivali aiutano anche a riequilibrare le proporzioni. Con un completo così ridotto, una scarpa troppo minimale avrebbe rischiato di lasciare il look sospeso. La presenza visiva della calzatura, invece, costruisce una base forte e rende l’insieme più strutturato.

Poi ci sono gli accessori, tutt’altro che secondari. Al collo Baby K porta una catena dorata con un grande medaglione circolare, a cui aggiunge un altro girocollo più sottile. Gli orecchini riprendono il metallo caldo e creano continuità con il resto dei gioielli.

Il dettaglio più evidente, però, resta l’acconciatura. I capelli sono raccolti in una coda altissima che termina in una lunga treccia bionda. Una scelta pratica per il concerto, ma anche perfettamente coerente con il personaggio: netta, riconoscibile e abbastanza scenografica da reggere il confronto con il resto del look.

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Un’estate piena di concerti e nuove uscite

Il look arriva nel pieno di una stagione particolarmente intensa per Baby K. A giugno la cantante ha pubblicato Tucamacarena, il suo singolo estivo prodotto dai Room9, costruito tra sonorità urban-pop, influenze latine e richiami a Napoli.

Parallelamente ha portato avanti l’Oh Baby! Summer Tour 2026, attraversando diverse città italiane e facendo tappa anche in numerose località di mare. Il 23 agosto il tour ha raggiunto il Sea Music Festival di Chioggia con un concerto gratuito, mentre nelle settimane precedenti Baby K era stata protagonista anche dei principali appuntamenti musicali televisivi dell’estate, tra cui TIM Summer Hits 2026 e Battiti Live 2026.