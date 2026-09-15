Chi è Macklemore, il rapper escluso dal tour di Ed Sheeran per i commenti pro-Palestina

IPA Macklemore

L’aver gridato “Palestina libera” davanti a migliaia di persone è costato caro a Macklemore. Il rapper era sul palco per aprire uno dei concerti di Ed Sheeran ma, a seguito delle sue convinzioni espresse davanti alla folla, è stato escluso dal resto tour. Un incidente che l’ha portato a chiarire la sua posizione in un lungo post su Instagram nel quale spiega di non avercela con Sheeran ma di non essere nemmeno intenzionato a fare passi indietro.

La posizione pro-Pal e l’attivismo di Macklemore

E pensare che Macklemore aveva accettato di partecipare al tour di Ed Sheeran proprio per poter gridare “Free Palestine” davanti a migliaia di persone. Sono anni che il rapper sostiene la causa palestinese, e ancora di più dopo che Israele ha invaso la striscia di Gaza. Agli studenti dell’università statunitense Columbia e alle loro proteste a sostegno del popolo palestinese ha anche dedicato una canzone: Hind’s Hall.

L’impegno politico e sociale di Macklemore non riguarda solo la questione palestinese ma ha un raggio molto più ampio. È tra i portavoce della campagna Free & Equal, sostenuta dall’ONU in favore della comunità LGBT, è attivo nel sostegno delle associazioni che si occupano di combattere la dipendenza e l’abuso di alcol e droghe, ha sostenuto i diritti del movimento Black Lives Matter, l’abbattimento del muro di separazione tra Stati Uniti d’America e Messico e si è schierato pubblicamente contro il partito Repubblicano.

La vita privata

Macklemore, il cui vero nome è Benjamin Hammond Haggerty, è nato a Seattle, Washington. È padre di tre figli avuti da Tricia Davis: Sloane Ava Simone, nata nel 2015, Colette Koala, arrivata 3 anni dopo, e Hugo Jack, venuto al mondo nel 2021.

Il rapper ha avuto un lungo periodo di dipendenza da alcol e droghe iniziato già al liceo, un problema che si è aggravato negli anni successivi fino a portarlo, nel 2008, a entrare per la prima volta in un centro di riabilitazione. Un percorso verso la sobrietà non lineare e in cui non sono mancate ricadute, come quella resa pubblica nel 2020, durante il quale il sostegno della moglie e della famiglia è stato importante.

La carriera di Macklemore

La carriera di Macklemore prende forma nella scena hip hop di Seattle, dove inizia a farsi conoscere nei primi anni Duemila con produzioni indipendenti. Il successo internazionale arriva con Ryan Lewis: il loro sodalizio porta nel 2012 a The Heist, album che conquista le classifiche grazie a brani come Thrift Shop, Can’t Hold Us e Same Love. Il duo ottiene quattro Grammy Awards nel 2014, consacrando Macklemore tra i nomi più riconoscibili del rap statunitense. Dopo la separazione artistica da Lewis, annunciata nel 2017, Macklemore avvia il percorso solista con Gemini, seguito nel 2023 da Ben.

Cosa è successo con Ed Sheeran

Da tredici anni Macklemore ed Ed Sheeran sono amici e nonostante il disaccordo il loro legame non è in discussione, come il rapper ha ricordato spiegando i fatti di questi giorni. Il rapper avrebbe dovuto esibirsi in otto date del tour del cantante ma lo stop è arrivato dopo solamente due serate. “Mi ha detto che le parole ‘Palestina libera’ e la bandiera palestinese sono dolorose per molte persone con cui ha parlato”, ha spiegato riferendosi a Sheeran, che da parte sua è fermamente deciso a non prendere posizione. Va detto che la volontà di non far salire più Macklemore sul palco non viene dal cantante britannico, ma da Robert Kraft, proprietario di alcuni degli stadi in cui sarebbero dovute andare in scena le esibizioni, che ha messo l’aut aut.

È stata P!nk ad attirare l’attenzione sul rapper dopo il concerto di Sheeran del 4 settembre al MetLife Stadium, accusandolo di “propaganda anti-israeliana“. “Quando criticare Israele viene confuso con l’odio verso gli ebrei, non si proteggono gli ebrei”, ha commentato lui. “Non sono una vittima“, ha anche aggiunto.