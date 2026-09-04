BigMama e il nuovo tatuaggio con le ali gotiche: il significato

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA BigMama

BigMama ha aggiunto un nuovo, imponente tatuaggio alla sua già ricca collezione. La rapper, all’anagrafe Marianna Mammone, ha scelto questa volta la schiena per un tattoo difficile da non notare: due grandi ali dalle vibes gotiche, in stile cyber tribal, simmetriche e sviluppate ai lati della colonna vertebrale. Un disegno scenografico che occupa una parte importante della schiena e che si inserisce perfettamente nell’estetica forte e personale dell’artista.

BigMama, le ali gotiche: il significato del suo nuovo tatuaggio

Un grande tatuaggio (e dal significato importante) che arricchisce il corpo di BigMama: la rapper di Avellino ha scelto di farsi tatuare due grandi ali sulla schiena. Ma non pensate a piume candide: Marianna Mammone ha infatti deciso di rimanere fedele alla sua estetica, con un tattoo dal sapore gotico che va perfettamente ad amalgamarsi con i due che erano già presenti sulla schiena dell’artista.

La rapper ha condiviso su Instagram il video della sua tatuatrice di fiducia, specializzata nello stile cyber tribal, che ha pensato e progettato insieme a lei il disegno che avrebbe arricchito la sua schiena, dove erano già stati tatuati le mani di uno scheletro e degli occhi, realizzati come protezione contro il malocchio. La cantante, che si è più volte definita molto scaramantica, ha spiegato di averli tatuati per avere qualcuno che, simbolicamente, possa sempre “guardarle le spalle”, un’immagine che ha trovato spazio anche nell’universo del brano Malocchio.

Di certo le ali – e in particolare quelle gotiche – hanno un significato profondo, che vanno a inserirsi nel percorso di vita dell’artista. rappresentano libertà, rinascita, indipendenza e capacità di lasciarsi alle spalle ciò che ci ha tenuti a terra. Nella loro versione gotica, però, acquistano una sfumatura più cupa: possono richiamare il contrasto tra luce e oscurità, forza e fragilità, caduta e risalita; il simbolo di una libertà conquistata anche attraversando momenti difficili.

È inevitabile leggere la scelta alla luce del percorso che ha raccontato negli ultimi anni. La cantante ha parlato apertamente del bullismo subito da bambina, del difficile rapporto con il proprio corpo, della malattia e della chemioterapia, trasformando progressivamente esperienze dolorose in elementi della propria identità artistica. La rinascita e l’affermazione di sé sono del resto temi ricorrenti nella sua musica e anche diversi tatuaggi che porta sul corpo raccontano proprio questo percorso.

I tatuaggi di BigMama e il loro significato

Le nuove ali si aggiungono a una collezione che già nel 2024 aveva superato quota venti tatuaggi. Tra i più riconoscibili c’è sicuramente la parola “Dea”, tatuata sul petto. È uno dei tattoo più importanti per Marianna: lo ha realizzato dopo un periodo particolarmente difficile, quando aveva cominciato a recuperare fiducia in sé stessa. “Volevo dedicarmi qualcosa di forte”, ha raccontato parlando del tatuaggio, pensato come un promemoria della propria forza ogni volta che si guarda allo specchio.

Particolarmente significativi sono anche i tatuaggi sulle due caviglie, legati a due momenti della sua carriera e della sua vita. Su una c’è “Charlotte”, la sua prima canzone, rappresentata attraverso il filo spinato: richiama la Marianna adolescente, segnata dal bullismo e dalla difficoltà di accettarsi. Sull’altra compare invece una catena che si spezza, simbolo di Too Much e della successiva liberazione. Due immagini che, messe insieme, raccontano il passaggio dalla sofferenza alla consapevolezza del proprio valore.

Ci sono poi i numeri 18 e 2, tatuati sulle braccia durante il periodo di Sanremo 2024. Il 18 febbraio è il compleanno del padre e coincide, secondo quanto raccontato dall’artista, anche con la conclusione di un percorso difficile. Ma c’è un ulteriore gioco simbolico: nella Smorfia napoletana il 18 rappresenta il sangue, mentre il 2 è stato scelto come simbolo di rinascita.

Il nuovo paio di ali sembra così inserirsi naturalmente in una sorta di autobiografia scritta sulla pelle. Per BigMama il tatuaggio non è soltanto decorazione: nei disegni più importanti della sua collezione tornano il dolore, la protezione, la liberazione e soprattutto la rinascita.