Selena Gomez è la prima ad arrivare a Venezia 83, sfida il caldo con la gonna camoscio e gli stivali

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Getty Images Benny Blanco e Selena Gomez a Venezia per il Festival del Cinema 2026

Il Festival del Cinema di Venezia 2026 è ormai alle porte e, ancora prima che si accendano i riflettori sul red carpet, la Laguna inizia ad accogliere le sue prime star. Tra i primi grandi nomi internazionali ad arrivare per l’83ª edizione c’è Selena Gomez, che ha fatto il suo ingresso in città accompagnata dal marito Benny Blanco.

La cantante e attrice è stata fotografata in città e ha attirato l’attenzione anche per il suo primo look veneziano: una scelta tutt’altro che scontata per le temperature ancora estive. La star ha infatti optato per una mise dalle tonalità calde e sofisticate, giocando con uno dei materiali simbolo della prossima stagione.

Selena Gomez, il look in camoscio sfida il caldo veneziano

Per il suo arrivo in Laguna, Selena Gomez ha scelto una mise nei toni del marrone, giocata sul contrasto tra linee essenziali e materiali decisamente più autunnali. Il pezzo protagonista del suo look è una gonna lunga in camoscio dalla silhouette dritta e morbida, che arriva quasi fino alle caviglie e presenta grandi tasche.

A impreziosirla, alcuni dettagli dorati che spiccano sulla superficie del tessuto.

Una scelta curiosa, soprattutto considerando il caldo di questi ultimi giorni di agosto. Il camoscio è infatti un materiale che associamo immediatamente alla stagione fredda e ai primi look autunnali, mentre Selena lo porta a Venezia quando l’estate è ancora nel pieno.

La gonna è stata abbinata a un top marrone aderente, senza maniche e con collo alto, creando un effetto quasi total look. Ai piedi, la star ha aggiunto un altro elemento poco estivo: stivali alti in pelle marrone, lucidi e con tacco.

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È un outfit che sembra quasi arrivare dal guardaroba di settembre e che, proprio per questo, anticipa una delle atmosfere fashion della prossima stagione. Il marrone, il camoscio, gli stivali e la gonna lunga compongono infatti una combinazione destinata a tornare protagonista con l’arrivo dell’autunno.

Accanto a Selena, anche Benny Blanco è apparso elegante e rilassato, con un completo dalle tonalità azzurre.

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Selena Gomez e Benny Blanco, il ritorno in Italia dopo la vacanza

Quello di Venezia non è il primo viaggio in Italia di Selena Gomez e Benny Blanco. La coppia aveva già scelto il nostro Paese per una vacanza insieme, trascorrendo qui alcuni giorni all’insegna del relax e della buona cucina.

Durante quel viaggio, organizzato anche in occasione del compleanno di Selena, la cantante aveva condiviso sui social alcuni scorci della loro vacanza. Tra le esperienze più curiose c’era stata anche una lezione di cucina, con Benny nei panni di compagno di avventura e Selena alle prese con alcune ricette italiane.

Un modo molto personale di festeggiare un compleanno importante e di godersi qualche giorno lontano dai ritmi della vita pubblica. La relazione tra Selena Gomez e Benny Blanco è ormai diventata una presenza costante anche sui social della cantante, che negli ultimi mesi ha raccontato spesso piccoli momenti della loro vita insieme.

I due si sono sposati nel settembre 2025, dopo aver annunciato il fidanzamento alla fine del 2024, e si preparano quindi a festeggiare il loro primo anniversario di matrimonio. Il ritorno in Italia arriva a poca distanza da quella ricorrenza, anche se questa volta la cornice è decisamente più glamour.