Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Annalisa

L’estate è oramai agli sgoccioli e, dopo averci fatto ballare per tutto il tempo, Annalisa si prepara a farci da colonna sonora anche durante l’autunno in arrivo: non sarà da sola, ma con Madame. La notizia è arrivata da lei in persona, sul suo profilo Instagram ufficiale, in seguito ad una graditissima fashion inspo completa delle maggiori tendenze della stagione.

Napoleon jacket e pizzo sono la combo fashion esplosiva dell’autunno 2026: parola di Annalisa

Cosa succede quando il rigore militare versione couture incontra il mistero del vedo-non-vedo? Semplice, nasce immediatamente una nuova estetica di tendenza: è quel che è successo sul profilo Instagram di Annalisa a seguito del suo ultimo post, uno scatto con cui la regina del pop italiano non ci ha solo impartito una lezione di stile autunnale, ma ha anche delineato il preludio del terremoto musicale che sta per travolgere le classifiche.

Con una manciata di bottoni dorati, una buona dose di see through e qualche riga buttata giù a cuore aperto, la cantante ha saputo mettere a punto l’esca perfetta, confermandoci che la stagione che verrà non sarà solo stilosissima, ma anche ricca di collaborazioni esplosive dopo l’enorme successo di Ma io sono fuoco.

Il look in questione è un vero e proprio capolavoro di contrasti, studiato per lasciare il segno: a dominare la scena vediamo una spettacolare Napoleon jacket, celebre capospalla d’ispirazione militare che si è riproposto come l’ossessione fashion dei prossimi mesi.

Con le sue linee geometriche, le spalle iper-definite e quel fascino fiero, questo ha saputo conquistarsi senza sforzo alcuno un posto nell’Olimpo del fashion, in mezzo alle altre giacche alla moda. Non stupisce affatto, perciò, che la scelta sia ricaduta proprio su di lui.

Nero e ricco di ricami preziosi su busto, spalle e maniche, ecco però dalla sua struttura scultorea spuntare una lavoratissima trama di pizzo, dettaglio iper-femminile pronto a spezzarne l’aura militare grazie ad un tocco di romanticismo. Si tratta di un body giallo limone, con le maniche lunghe dotate di foro per il pollice, ad effetto guanto. Replicheremo presto questa fashion combo? Assolutamente sì, non c’è dubbio.

Arriva “Amica”, il nuovo singolo di Annalisa e Madame

Dietro a questa mise ultra glamour si nasconde però l’annuncio che tutti stavamo aspettando: quello dell’uscita della nuovissima versione di Amica, brano originariamente pubblicato nell’album dei record, pronta a mettere la parola “fine” all’era attuale.

Se un anno fa lo avevamo conosciuto come un intimo monologo interiore, un confronto immaginario alla ricerca di un porto sicuro nei momenti più bui, dal prossimo venerdì 18 settembre 2026 quel dialogo diventerà straordinariamente reale. A vestire i panni dell’alleata perfetta sarà un’altra personalità di spicco del panorama musicale italiano: Madame.

Sentiremo la cantautrice vicentina entrare nel pezzo con la sua poetica inconfondibile, aggiungendo strofe inedite che trasformano la traccia in un manifesto a due voci sulla solidarietà femminile. Sarà un pezzo terapeutico quanto graffiante, un inno che rivendica quel diritto di essere fragili, arrabbiate, imperfette e, perché no, persino scorrette, senza il timore di essere giudicate se davanti alla nostra persona.

Come ha anticipato la stessa Annalisa sui social, questa uscita rappresenta la fine di un viaggio incredibile ma anche l’inizio di scenari del tutto nuovi e imprevedibili che, possiamo dirlo, non vediamo l’ora di scoprire.