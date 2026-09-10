Simbolo di potere, disciplina, grandiosità e, adesso, anche di stile, la giacca napoleonica sarà la conclusione perfetta di ogni più aggiornata tenuta autunnale: le moderne evoluzioni della hussar jacket che ha conquistato il nostro cuore

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Kenzo fashion show

Cosa hanno in comune Napoleone Bonaparte e Michael Jackson? Insospettabilmente, a quanto pare, un notevole senso dello stile, tornato a fare rumore a distanza di giusto qualche secolo di silenzio. Dopo aver conquistato — questa volta solo il nostro cuore, insieme alla scena moda — la scorsa primavera, a dare il ritmo a questo imminente autunno sarà ancora il passo marziale della Napoleon jacket.

Sembra infatti che il capospalla-ossessione del 2026, lo stesso che abbiamo visto marciare in passerella e per le strade senza distinzione alcuna, continuerà a mietere vittime a non finire a suon di alamari, colletti rigidi e bottoni dorati. Classificarlo come l’ennesimo revival nostalgico in mezzo alle tendenze del momento, però, sarebbe un grosso errore: oggi l’iconica giacca d’ispirazione militare si è spogliata del suo tipico rigore storico, per sostituirsi a dichiarazione di assoluta “anarchia urbana”. Quel pezzo dal piglio couture, in poche parole, da accomodare sopra ai jeans all’ultimo secondo per trasformare qualsivoglia marciapiede in una sfilata. Conosciamolo meglio insieme.

La giacca napoleonica è tornata per conquistare il nostro cuore (e ci è riuscita)

C’è chi la chiama hussar jacket e chi, erroneamente quanto comunemente, giacca napoleonica: sì, perché prima di noi, oggi, fu proprio Napoleone ad innamorarsi di tale capospalla dall’inconfondibile silhouette strutturata, finemente ricamata e resa riconoscibile da dettagli vistosi, e a riproporla.

La sua effettiva prima comparsa risale ai XVII secolo, e cioè a quando tra le fila della cavalleria ungherese degli ussari i soldati d’élite si distinguevano per uniformi tanto pratiche quanto scenografiche: si parla di quelle iconiche giacchette corte e aderenti, a doppiopetto, con passamanerie elaborate e spalline decorative. Le stesse che attualmente ritroviamo, rilette attraverso la lente della modernità, nelle collezioni Fall-Winter 2026/27.

Del resto parliamo di un must-have ciclicamente rispolverato, non per nostalgia bellica ma per pura attrazione verso la sua formula estetica d’impatto, in bilico tra ordine e sfarzo, rigore e teatralità: poteva mai sottrarsi al massimalismo sconfinato imperante quest’anno? La risposta è ovviamente negativa, e lo stiamo vedendo chiaramente.

Il primo vero ingresso di questo iconico capospalla nell’universo fashion avvenne negli anni Sessanta, a gran sorpresa grazie alla musica: furono i Beatles ad introdurla definitivamente nella scena moda del periodo attraverso le uniformi psichedeliche di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band: ancora militari, sì, ma anche colorate e con una forte carica ironica. Anche Jimi Hendrix e Mick Jagger erano soliti indossarla, alla stregua di una sorta di armatura rock il primo, mentre come simbolo di ambiguità e carisma il secondo.

Verso gli anni Ottanta, poi, questa particolare tipologia di giacca si fece puro spettacolo: all’epoca fu Michael Jackson, con il suo stile unico e intramontabile, a renderla parte integrante della mitologia pop, in combo a immancabili guanto scintillante e mocassini con calzino bianco a vista. E, diciamocelo, il recente biopic ha sicuramente contribuito alla resurrezione della tendenza di cui si parla.

Parallelamente era anche Freddie Mercury ad usarla spesso e volentieri sul palco, concorrendo ad amplificarne a dismisura il piglio regale e scenografico. Più che di un semplice complemento di stile, insomma, parliamo di un pezzo di storia e identità.

La hussar jacket 2.0 dell’autunno 2026: parola alle passerelle di stagione

Tornando ai giorni nostri, se sino a qualche anno fa la Napoleon jacket avrebbe rischiato di apparire agli occhi delle fashioniste come un guizzo eccentrico da relegare solo a palcoscenici o, al massimo, alle nicchie dello streetwear più concettuale, le sfilate di questa mezza stagione ne hanno sancito la definitiva consacrazione a pilastro sartoriale.

Sono state le menti più creative dietro alle grandi maison, stavolta, ad orchestrare una vera e propria parata militare sulle passerelle delle maggiori capitali della moda, spogliando la giacca da ussaro della sua rigidità intimorente e rivestendola attraverso i codici del tailoring moderno, tra fluidità di genere e romanticismo oscuro.

Si tratta di una totale riscrittura formale, in cui gli alamari, i colletti alla coreana e le doppie file di bottoni scintillanti divengono elementi strutturali di una nuova armatura urbana, pensata per sostituire con decisione il classico blazer e, fino a quando possibile, anche il cappotto.

A guidare questa rivoluzione casual con una maestria geometrica senza precedenti è stata Dior: sotto la direzione creativa di Jonathan Anderson, questa giacca statement ha abbandonato l’oro squillante per abbracciare una palette cromatica austera, dominata dal blu notte profondo, dal marrone cioccolato e dal nero assoluto.

I tagli, ancora scultorei, sono adesso perlopiù estremamente puliti, le file di bottoni ridotte all’essenziale e i dettagli di passamaneria sembrano fluttuare sul tessuto anziché appesantirlo, ma non mancano nemmeno le riletture inedite.

Sul versante diametralmente opposto — ma altrettanto magnetico — si colloca la visione sovversiva e profondamente street di Alexander McQueen: al preludio della scorsa primavera la pedana ha tremato sotto i colpi di un’estetica sorprendente, dove il capo è stato decostruito e riassemblato attraverso insoliti e audaci tessuti floreali jacquard, a restituire un amabile contrasto tra la gloriosità della silhouette e la delicatezza del motivo ornamentale. Altrettanto originali, poi, abbiamo le versioni variopinte di Kenzo.

Il filone del cosiddetto “dark romanticism” ha invece trovato la sua massima espressione nella collezione Fall-Winter 2026/27 di Ann Demeulemeester: qui la giacca preferita di Napoleone Bonaparte è tornata a respirare un’aria poetica, decadente e intrisa di mistero.

I modelli proposti in passerella qualche mese addietro si sono distinti per una ricchezza artigianale senza eguali, fatta di cordoncini intrecciati a mano, passamanerie tono su tono e alamari imponenti, abbinati a gonne fluide, lunghissime e asimmetriche, ad evocare un’estetica piratesca e bohémien.

Balmain, fedele al suo DNA fiero e scultoreo, ne ha esasperato le spalline rendendole imponenti e geometriche, incastonandovi bottoni dorati al pari di veri e propri gioielli, per rendere questo indumento perfetto persino per i red carpet più esclusivi.

Louis Vuitton, dalla sua, ha preferito inserirlo all’interno di una narrazione squisitamente urbana, proponendola come una lussuosa alternativa al classico capospalla da ufficio. E si sa, è esattamente questa la scusa migliore per concedersi una lecita seduta di shopping. È dovere, dopotutto.