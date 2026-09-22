Ascolti tv del 21 settembre, il GF Vip e la sfida contro Il giovane Montalbano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Ilary Blasi

Il lunedì sera televisivo ha visto ancora scontrarsi il Grande Fratello Vip su Canale 5 e la serie Il giovane Montalbano su Rai 1.

Sebbene gli episodi con Michele Riondino siano in replica, danno del filo da torcere in fatto di ascolti a Ilary Blasi che ha condotto un nuovo appuntamento del GF Vip dove abbiamo assistito alle prime tensioni nella Casa ma anche alla sorpresa di Iva Zanicchi per Simone Annicchiarico.

Su Rai 2 è andato in onda il film L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, mentre su Rai 3 è tornato Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Su Italia 1 è stato trasmesso Peppermint – L’angelo della vendetta, su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarta Repubblica e su La7 La Torre di Babele.

Nell’access prime time tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 la sfida continua imperterrita.

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 21 settembre