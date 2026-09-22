La Ruota della Fortuna, Ilaria sconfigge la campionessa dei record. E Samira svela il segreto sui tatuaggi

Cambio della guardia a "La Ruota della Fortuna": Ilaria conquista il titolo e interrompe la corsa della campionessa più giovane e ricca della storia del programma (che rivedremo)

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Samira Lui

A La Ruota della Fortuna la settimana è cominciata con una sorpresa amara che in pochi si aspettavano. Dopo quattro puntate da protagonista assoluta, Chiara ha dovuto lasciare il posto da campionessa a Ilaria, capace di imporsi nella sfida e chiudere la serata con un bottino importante.

Gerry Scotti ha accompagnato il passaggio di testimone con il consueto affetto (e una promessa), senza però rinunciare ai momenti più leggeri insieme a Samira Lui. E proprio una manche sui tatuaggi ha dato il via a un siparietto curioso, con una confessione della showgirl che ha sorpreso anche il pubblico.

La Ruota della Fortuna, arrivederci alla campionessa più ricca del game show

Chiara arrivava alla puntata con un bottino che parlava da solo. In appena quattro serate aveva conquistato la cifra da capogiro di 457mila euro e una Fiat 500 Cabrio, diventando uno dei volti di punta dell’attuale stagione del programma e la campionessa più giovane e ricca di sempre. Gerry Scotti non ha nascosto il suo affetto per la giovanissima ragazza, ricordando anche l’attenzione che il suo percorso aveva attirato fuori dallo studio.

Questa volta, però, a prendersi la scena è stata Ilaria, psicologa infantile di Casale Monferrato. La concorrente ha iniziato a mettere distanza tra sé e gli avversari durante il Juke Box dedicato a Imagine di John Lennon e ha poi consolidato il vantaggio quando si è trovata davanti a una delle occasioni più delicate della gara: giocare da sola al Round Express, con la possibilità di guadagnare molto ma anche di mandare tutto all’aria.

Ilaria ha rischiato e la scelta ha pagato. All’Ultimo Round è arrivata ancora in testa e la soluzione decisiva l’ha portata a chiudere la sfida con 40.800 euro, abbastanza per scalzare la campionessa in carica dal trono e prenderne lo scettro.

Per Chiara, comunque, l’avventura non sembra destinata a finire qui. Scotti le ha già fatto una promessa, anticipandole che ci sarà una nuova occasione per rivederla nel programma: sarà infatti invitata a un futuro Torneo dei Campioni. “Ci rivedremo”, le ha detto il conduttore prima del saluto.

Samira Lui svela il suo “segreto” sui tatuaggi

La competizione ha lasciato spazio anche alla leggerezza quando un tabellone ha portato il discorso sui tatuaggi e sulla scelta, sempre più comune, di rimuoverli. È stato allora che la co-conduttrice Samira Lui ha fatto una piccola confessione: sul suo corpo non ce n’è nemmeno uno.

Gerry Scotti non poteva lasciarsi sfuggire l’assist. Il conduttore ha cominciato a fantasticare sui propri improbabili tattoo, scherzando prima sulla faccia di Ruud Gullit impressa sulla schiena e poi su una lunghissima scritta intorno al torace. Poco dopo ha ammesso la verità: anche lui non ne ha mai fatti.

La conversazione è diventata ancora più divertente quando Gerry ha raccontato di un amico che si era fatto tatuare una dichiarazione d’amore per una donna di nome Giovanna, salvo poi ritrovarsi senza la fidanzata ma con il suo nome ancora sulla pelle. “Sono sei anni che cerca qualcuna che si chiami Giovanna, sennò non si vuole fidanzare”, ha scherzato. Samira invece ha trovato subito una soluzione pratica: scegliere in futuro una ragazza che si chiami Anna e cancellare soltanto le prime tre lettere. Decisamente più economico.

Doccia fredda a La Ruota delle Meraviglie

Conquistato il titolo, Ilaria ha avuto anche l’occasione di aumentare il montepremi a La Ruota delle Meraviglie. La nuova campionessa è riuscita a risolvere una delle tre frasi, assicurandosi così una busta verde.

Dentro c’erano 1.000 euro, che hanno portato la vincita complessiva della serata a 41.800 euro. Non male assolutamente, peccato che il game show di Canale 5 sveli anche cosa si nasconde sotto le buste non indovinate, e lì è arrivata la doccia fredda. Scotti ha aperto una delle buste rimaste fuori dal gioco e ha mostrato cosa Ilaria avrebbe potuto conquistare: 200mila euro.

Un pizzico di rimpianto è inevitabile, ma il risultato resta più che soddisfacente. Ilaria esce dalla sua prima serata da campionessa con oltre 40mila euro e un titolo da difendere. Dopo l’era Chiara (breve ma intensa), La Ruota della Fortuna ha già una nuova protagonista che darà non poche soddisfazioni.