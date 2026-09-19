Una vittoria che ha fatto commuovere lo studio e perfino lo Zio Gerry, testimone con Samira dell'incredibile scalata di Chiara

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IPA Gerry Scotti

Diciannove anni, una laurea in Medicina ancora tutta da conquistare e un sorriso che ha attraversato lo schermo. Chiara Sangiovanni, studentessa di Vasto, si è presentata a La Ruota della Fortuna come una concorrente qualunque ed è uscita dallo studio con un primato che nessuno, prima di lei, era riuscito a raggiungere. Una di quelle storie che ti tengono incollato al divano e che hanno conquistato persino Gerry Scotti, padrone di casa del game show di Mediaset.

La Ruota della Fortuna, la puntata del 18 settembre: come ha vinto Chiara Sangiovanni

Giovedì aveva già messo in cassaforte 36700 euro. Venerdì sera torna in studio da campionessa, la più giovane mai vista al programma, e Gerry Scotti non perde l’occasione per scherzarci su: da settimane vincono solo donne, e agli uomini consiglia ironicamente di restarsene a casa. A sfidarla ci sono Francesco, ingegnere milanese con radici a Meta di Sorrento, e Marco, bancario brianzolo.

Chiara racconta di voler diventare ginecologa, poi passa ai fatti. Parte bene, risolvendo la prima frase dedicata al pad thai, ma è con il tabellone sullo struzzo che la serata prende un’altra piega: indovina la soluzione quando le caselle sono ancora quasi tutte vuote, dopo aver pescato quattro lettere sullo spicchio da 3000 euro. Il pubblico si alza in piedi, Samira Lui applaude con entusiasmo e il suo montepremi schizza a 17300 euro.

Poi arriva il round più atteso, quello del Jackpot. Francesco trova per due volte la casella giusta, ma senza la soluzione in tasca preferisce passare. Chiara invece non esita: risolve il proverbio e si aggiudica il maialino, salito nel frattempo a 142800 euro. Scotti la definisce una delle campionesse più sveglie che il programma abbia mai avuto. Nell’Ultimo Round chiude i conti e arriva a 172900 euro, con gli occhi lucidi e perfino gli avversari ad applaudirla.

Ruota delle Meraviglie, 200000 euro e Fiat 500: il record di Chiara

Il bello, però, doveva ancora venire. Alla Ruota delle Meraviglie Chiara fa l’en plein: tre frasi indovinate su tre, e la Fiat 500 cabrio è sua. Poi scopre il contenuto delle buste. È mamma Filomena, al suo fianco per tutta la sera, a indicare la numero tre. Dentro ci sono 200000 euro.

A quel punto in studio non trattiene le lacrime più nessuno. Piangono Chiara e sua madre, piange Samira Lui, e si commuove anche Gerry, che con un gesto tenerissimo tira fuori i suoi fazzoletti e li porge alle due donne. Ammette di non sapere più nemmeno come andare avanti con la puntata, perché una serata così non gli era mai capitata. Poi, ritrovata la voce, guarda la ragazza e le dice: “La sua vita cambierà”.

Il conto finale è da capogiro: 409600 euro in due serate, auto esclusa. Un record che supera ogni vincita vista finora a Mediaset, compresa quella di Giulia Smargiassi. Gerry Scotti l’ha chiamata una bellissima borsa di studio, e mai definizione è sembrata più azzeccata per una ragazza che deve ancora finire l’università.

A Vasto è facile immaginare la festa tra famiglie, amici e compagni di corso. È l’orgoglio vastese e abruzzese che si accende davanti a una giovane così preparata. Ora la aspettano i libri e gli esami, con qualche certezza in più e la prova che, quando si arriva preparati, anche la ruota gira nel verso giusto.