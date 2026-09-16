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IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti ha tanti pregi, ma la presunzione non è mai stata tra questi. Nella puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda mercoledì 16 settembre, a gioco ormai quasi chiuso, gli è scappata una di quelle frasi tutte sue, senza le quali non sarebbe diventato lo Zio d’Italia. Prima di arrivarci, però, la serata ne ha regalate parecchie, tra battute, un pizzico di Grande Fratello e l’immancabile botta e risposta con Samira Lui.

Ad accendere lo studio sono stati Diego Fornaciari e i Fortuna Six, che con la nuova formazione hanno cambiato anche nome. Gerry non ha resistito: una battuta sul nuovo battesimo e un’altra per far notare che, contandoli bene, sono proprio in sei.

La Ruota della Fortuna del 16 settembre: i concorrenti in gara

Sabina da Roma si è presentata da campionessa con un tesoretto già niente male: 66400 euro e una Fiat 500 Hybrid 3+1. A provare a scalzarla ci hanno pensato Angelica, assicuratrice, e Giuseppe, vigile del fuoco arrivato da Taranto. Ma la serata è ancora tutta da giocare.

Il discorso è scivolato presto sul Grande Fratello. Il conduttore ha tirato in ballo Moreno Morello, una sua vecchia conoscenza, e la nuova edizione del reality. Samira Lui, che quella casa l’ha abitata davvero, gli ha risposto da amica: le telecamere ci sono e non puoi far finta di niente, ma poi, gli ha detto, “devi essere te stesso, rilassarti, divertirti e basta”, senza stare lì a chiederti cosa pensa la gente. A dirla tutta, un consiglio che funziona anche lontano dagli studi televisivi.

Archiviata la chiacchierata, si è tornati a girare. Angelica ha risolto il tabellone sul Martin Pescatore, mentre Giuseppe ha approfittato di un momento fortunato per toccare persino il Jackpot, lievitato fino a 134200 euro. Per un attimo è sembrata la sua serata, ma l’ultima parola l’ha avuta Angelica: risposta giusta al momento giusto, sorpasso e chiusura a 15700 euro.

Ruota delle Meraviglie: la battuta di Gerry Scotti e la vincita di Angelica

Angelica si è così guadagnata la Ruota delle Meraviglie, il gran finale che tiene tutti incollati allo schermo. La prima soluzione non è andata a segno, e qui Gerry Scotti ha tirato fuori tutta la sua autoironia. Guardando la risposta sbagliata, ha allargato le braccia: “…mi hanno bocciato anche quella mezza, sono una schiappa”. Come a dire che, per una volta che aveva un’intuizione a metà, è andata storta pure quella.

È questo il bello di Gerry: non fa il professore, tifa insieme ai concorrenti e, quando sbaglia, è il primo a riderci sopra. Ed è anche per questo che, dopo tanti anni, la gente continua a sentirlo come uno di famiglia.

La storia, per fortuna, ha avuto un lieto fine. Angelica ha tenuto duro, ha indovinato la terza frase e ha scelto una busta verde con dentro 15mila euro. Risultato: un bottino finale di 30700 euro, per una che era entrata in studio da sfidante.

Quanto a Gerry, se questa è la faccia di una schiappa, il pubblico de La Ruota della Fortuna se la tiene stretta.