La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti officiante inaspettato: il campione vince e si sposa

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IPA Gerry Scotti

Un altra serata in compagnia di Gerry Scotti, in questa lunga e torrida estate che si avvia verso le fasi finali. Martedì 25 agosto 2026 è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, aperta come da tradizione da Marco Galeone dei Fortuna Five, il quale si è preso l’incarico di ricordare al pubblico un numero da capogiro: oltre 9mila puntate condotte in carriera dal conduttore. Scotti è entrato in studio sulle note di Nove settimane e mezzo, fingendo per gioco di volersi spogliare per il gran caldo, salvo poi fermarsi ridendo e dare la colpa all’aria condizionata troppo aggressiva dello studio. Dopo riceve pure una targa dedicata, che ha promesso di conservare nel suo camerino.

La Ruota della Fortuna, Paolo apre le danze

Al centro della sfida c’era ancora Paolo, il campione in carica: cardiochirurgo di Brescia, cresciuto professionalmente tra Monza, Torino e Cremona, reduce dalla vittoria di 23.600 euro conquistata il giorno precedente. A contendergli il tabellone sono arrivati Matteo, comandante di vaporetto a Venezia, ed Eleonora, funzionaria originaria di Marigliano, in provincia di Napoli. Immancabile Samira Lui, entrata in studio sulle note di Ostia Lido di J-Ax prima di raggiungere il tabellone e portare i concorrenti fino al rush finale.

Il gioco si è aperto con Piatti Estivi, manche legata come sempre al ricettario di Samira, con un tabellone dedicato a un’insalata tropicale che Paolo ha colto per primo, incassando i suoi primi 1000 euro. Si è proseguito con In fondo al mar, conquistata da Matteo, e con Tormentoni, dove Eleonora si è finalmente sbloccata dopo un avvio complicato, guadagnando 4700 euro grazie alla soluzione legata a Black Nirvana. Spazio anche per Compiti per le vacanze, tra battute leggere su fotografia e inquadrature perfette, prima della ricca manche Ciak, si gira: qui Paolo ha conquistato il comando della classifica grazie al tabellone dedicato a Philadelphia, incassando 7800 euro in un colpo solo.

La Ruota della Fortuna, chi ha vinto il 25 agosto: buste e sorpresa finale

Dopo il Triplete, con Paolo saldamente al comando davanti a Eleonora e Matteo, si è arrivati al momento decisivo de L’Ultimo Round. Ancora una volta è stato il cardiochirurgo bresciano a trovare la soluzione giusta, toccando quota 22400 euro e confermandosi campione per un’altra sera. Prima di lasciare lo studio, Matteo si è guadagnato la simpatia del pubblico promettendo a Scotti un posto a bordo del suo vaporetto per la prossima gita veneziana.

Per Paolo restava ancora il gioco delle tre buste, quello finale, disputato sul tema Tagli: l’en plein avrebbe significato la Grande Panda, ma il campione ha centrato solo l’ultimo indizio, guadagnandosi comunque la busta verde. Dalle due buste rosse aperte in precedenza sono usciti 10mila e 20mila euro, ma è il contenuto di quella verde a svoltare la serata: Paolo ha rivelato di essere prossimo alle nozze, e la sorpresa finale, due e-bike, si è trasformata nel regalo di matrimonio più originale della stagione.

Un’altra puntata che conferma perché La Ruota della Fortuna resti un appuntamento fisso dell’estate degli italiani perché, in fondo, c’è sempre un motivo in più per accendere la tv e ritrovare Gerry Scotti.