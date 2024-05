Cose da sapere se non vuoi che la gravidanza ti faccia attendere

La gravidanza, anche per una coppia sana, può farsi attendere. Per questo è importante, da un lato essere pazienti, dall'altro mettere in pratica una serie di comportamenti idonei ad aumentare la possibilità di concepire. Eccone alcuni, secondo il ginecologo.

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

Rimanere incinta, concepire dopo uno o dopo pochi rapporti mirati è possibile? Esistono delle tecniche per concepire rapidamente? Sono domande che stanno molto a cuore alle tante coppie che, semmai non più giovanissime, sperano che un figlio/ figlia arrivi il prima possibile.

Durante le tante interviste che abbiamo fatto ai professionisti e alle professioniste, sul tema del concepimento, si è evidenziato un delicato tema: tante sono le coppie che si affacciano al desiderio di avere un figlio/a troppo tardi, quando diminuiscono le possibilità di concepire. Inoltre, più in generale, abbiamo compreso quanto sia importante avere una corretta informazione sulla fertilità e sul concepimento, sull’ovulazione e sul ciclo mestruale, sulle cause di infertilità maschile, per poi mettere in atto una serie di comportamenti che potrebbero aumentare la possibilità di avere una gravidanza velocemente.

Inoltre, va anche detto che sull’avere maggiori possibilità di rimanere incinta, ci sono anche tante leggende da sfatare, alle quali, comprensibilmente, una coppia aggrapparsi, nei casi in cui il desiderio rimane più volte deluso.

Allora, anche questa volta, abbiamo voluto rispondere alla domanda su come rimanere incinta velocemente, attraverso la scienza, con il dottor Antonio Simone Laganà, ginecologo.

Fonte: iStock

Come rimanere incinta velocemente: il mito da sfatare

Cominciamo con lo scardinare un vecchio mito che, per aumentare le possibilità di concepire velocemente, consigliava alle donne di avere un determinato comportamento subito dopo il rapporto sessuale.

Forse, qualcuna di voi l’avrà sentita quella leggenda per la quale, mettere le gambe in su, per un lasso di tempo che va da 10 a 20 minuti, dopo aver avuto un rapporto sessuale non protetto, faciliterebbe l’incontro tra gli spermatozoi e gli ovociti presenti nell’utero. Una praticata che andrebbe messa in atto anche dalle donne che ricorrono alla fecondazione assistita.

Secondo altri ancora, per avere maggiori probabilità di concepire, basterebbe che la donna non si alzi immediatamente dopo il rapporto, rimanendo a riposo, sdraiata per almeno una decina di minuti.

Abbiamo chiesto al dottor Laganà se queste teorie abbiano una base scientifica a giustificarle.

“Non vi sono evidenze scientifiche che dimostrino che se la donna rimane distesa a riposo per una decina di minuti dopo il rapporto sessuale aumentino significativamente le probabilità di concepimento. Gli spermatozoi sono molto mobili e si spostano rapidamente nel muco cervicale dopo l’eiaculazione”.

Fonte: iStock

Come rimanere incinta velocemente, secondo la scienza

Per chi cerca una gravidanza, avere informazioni corrette è fondamentale. La serenità della coppia che si approccia per la prima volta a tale desiderio, è importantissima. Sono tanti i partner che si allontanano o che vanno in crisi, quando un figlio/figlia non arriva, per cui è sempre bene avere un professionista di fiducia al quale rivolgersi già prima della gravidanza e poi durante la stessa. Una persona fidata, capace di accogliere con disponibilità anche i nostri dubbi e le nostre domande più banali, o che ci paiano tali, in modo da comprendere meglio se ci sono davvero problematiche da affrontare, come farlo o se, al contrario, bisogna solo attendere.

“Quando si cerca una gravidanza, ci sono diverse raccomandazioni che possono aiutare a migliorare le probabilità di un concepimento.

Sicuramente, è fondamentale avere rapporti sessuali nel momento giusto, quindi è consigliabile avere rapporti sessuali frequenti, almeno a giorni alterni, nei giorni che precedono l’ovulazione e nel giorno dell’ovulazione stessa per avere massime probabilità di rimanere incinta. È importante, pertanto, il monitoraggio dell’ovulazione, attraverso il test di ovulazione, il controllo della temperatura basale, l’osservazione del muco cervicale.

Sarebbe anche opportuno effettuare una visita preconcezionale dal ginecologo, che valuterà in modo approfondito lo stato di salute generale e indicherà eventuali controlli da eseguire per condizioni che potrebbero potenzialmente influenzare la fertilità come problemi tiroidei, infezioni o squilibri ormonali, oltre ad identificare potenziali patologie ginecologiche che possono associarsi ad infertilità.

Inoltre, il medico fornirà tutte le raccomandazioni necessarie, tra cui la supplementazione con acido folico ed eventuali altri integratori, per ridurre i rischi di alcune condizioni congenite e ottimizzare la salute della futura mamma e del bambino.

È anche consigliabile, sia per la donna che per il partner, condurre uno stile di vita sano, con un’alimentazione equilibrata, il mantenimento di un peso corretto, con un’adeguata attività fisica ed evitare sostanze nocive come alcol, fumo, droga”.

Fonte: iStock

Concepimento e fertilità: attenzione al partner

Sebbene, spesso, e come abbiamo approfondito proprio qui più volte, quando si hanno difficoltà a concepire, si pensa subito all’età della donna che, già prima dei 35 anni, può vedere compressa la propria fertilità, anche il partner va sensibilizzato. Ecco i consigli che offre il dottor Laganà.

“Per quanto riguarda il partner, è bene evitare il calore eccessivo (come saune e bagni caldi), che può ridurre la qualità del liquido seminale, ed è consigliabile indossare biancheria intima non aderente, per evitare un aumento della temperatura dei testicoli che può portare a una conseguente diminuzione della produzione di spermatozoi. Se il concepimento tarda, è consigliabile valutare un’analisi del liquido seminale (spermiogramma).

È da tenere presente che anche in condizioni ideali una coppia sana può impiegare diversi mesi per concepire. Se dopo un anno di tentativi (o sei mesi per le donne sopra i 35 anni) non si è ancora riusciti a concepire, è opportuno indagare quali possano essere le cause ed eventualmente consultare uno specialista della fertilità per valutare, a seconda del caso specifico, l’utilizzo di farmaci per stimolare l’ovulazione o tecniche come l’inseminazione intrauterina (IUI) o fecondazione in vitro (IVF)”

Possiamo così concludere, ripetendo quelle che sono le principali raccomandazioni per avere maggiori possibilità di concepire velocemente.

I 5 consigli per rimanere incinta rapidamente:

fare un visita preconcezionale; condurre uno stile di vita sano; conoscere il proprio periodo fertile; avere rapporti sessuali mirati; rivolgersi ad uno specialista dopo 1 anno/ 6 mesi.