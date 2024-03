Fertilità, tutti i trucchi per restare incinta

Una dieta sana, una corretta attività fisica, l'assenza di patologie: questo è sufficiente per rimanere incinta? Scopriamo, con l'aiuto del ginecologo, in cosa consiste l'infertilità, quali sono le cause e come aumentare le probabilità di concepire.

Ex avvocato. Blogger, con la laurea sul campo in Problemi di Mammitudine. Da 6 anni scrivo di gravidanza, maternità ed infanzia, sul mio blog “Stato di Grazia a Chi?” e su altre testate online. Racconto la maternità con brio, garbo ed empatia.

Fonte: iStock

Esiste un metodo infallibile per rimanere incinta? Ci sono dei trucchi per aumentare la fertilità? Come evitare che la gravidanza si interrompa prima del termine? Sono domande comuni a un numero sempre maggiore di coppie, purtroppo. La verità, come vedremo in questo articolo, anche grazie ai consigli del ginecologo per rimanere incinta, è che è necessaria fare molta informazione e prevenzione affinché si arrivi presto e sane/sani alla volontà di avere un figlio.

Lo sappiamo, quando la natura o l’età biologica non sono dalla nostra parte, la scienza può venirci incontro, e lo fa con il social freezing e con la procreazione assistita ma si tratta di strade che non sono alla portata di tutte le coppie, percorsi lunghi, faticosi e sfibranti, dai risultati non così scontati come si crede.

Ci sono coppie che, a seguito dei tanti tentativi esperiti, durante la procreazione assistista, si sono messe a dura prova. Per una donna, in special modo, si tratta di una scelta dura, che richiede coraggio, tenacia, fede, pazienza ed a volte, quando non arriva subito il verdetto positivo tanto atteso, la delusione e l’amarezza sono indescrivibili.

Abbiamo voluto fare questa veloce premessa, prima di affrontare la fertilità e tutto quello che si deve sapere per rimanere incinta, per chiarire quanto sia importante essere informate/i ed agire avendo il tempo dalla nostra parte, in quanto la scienza non garantisce al 100% la possibilità di avere un figlio/figlia, né, ahinoi, che la gravidanza termini nel modo desiderato.

Difficoltà a concepire: i numeri

Se tante coppie si domandano come aumentare la propria fertilità, rivolgendosi al ginecologo/a alla ricerca di consigli per poter avere un figlio, è perché l’infertilità è divenuta un vero problema, dunque è necessario partire da lì.

I dati offerti dall’Oms sono piuttosto infelici, in quanto ci restituiscono un quadro sull’infertilità che coinvolge circa il 15% delle coppie in Italia. L’infertilità è considerata una patologia che si caratterizza dal non riuscire a concepire a seguito di rapporti sessuali non protetti, durante un anno o due. Numeri importanti, aumentati negli ultimi anni, quando è ormai avanzata l’età in cui le coppie cominciano a cercare un figlio/a. Sappiamo, infatti, che l’età in cui le donne italiane hanno il primo figlio è superiore ai 32 anni. Dunque, arrivando tardi a questo primo traguardo, diventa complicato allargare la famiglia. In Italia, infatti, la media di figli, per donna, e di 1,24, secondo gli ultimi dati Istat.

Fonte: iStock

Quali sono le cause di infertilità

Per capire quali siano le cause di infertilità che pesano sulla testa di molte coppie, abbiamo intervistato un ginecologo, il dottor Antonio Simone Laganà.

“Le cause di infertilità possono essere molteplici e di natura differente. Uno dei motivi principali per cui oggigiorno sempre più coppie hanno difficoltà a concepire, è da ricondurre al fatto che la ricerca del primo figlio avviene in età più avanzata, quando la funzione ovarica e gli ovociti vanno incontro ad un deterioramento progressivo e la riserva ovarica subisce un decremento con conseguente compromissione della fertilità femminile.

Sebbene negli uomini l’età sia meno rilevante, quando questa è avanzata si possono osservare problematiche relative agli spermatozoi,che diminuiscono, sia per quanto riguarda la loro quantità che la loro motilità, e una maggior frequenza di anomalie cromosomiche. Escludendo cause patologiche, la difficoltà di concepimento può essere connessa a fattori psicosociali come lo stile di vita, il fumo, il consumo di alcol e/o droghe, le condizioni lavorative, lo stress, le condizioni ambientali (inquinamento)”.

Fonte: iStock

Come aumentare la fertilità: consigli del ginecologo

Per poter arrivare serenamente ad un concepimento, senza tribolare troppo, bisognerebbe scardinare molti dei nostri italici meccanismi che riguardano il mercato del lavoro ed un vero sistema di welfare a sostegno della famiglia, attualmente carente. Certamente sono i fattori economici, sociali e culturale ad aver fatto arrivare l’Italia a tristi primati sul fronte nascite, senza che la politica ne prenda atto ponendo programmi a lungo termine, ma andando avanti solo a colpi pazzi di bonus inutili. In assenza di una serie di interventi strutturali ed appunto a lungo termine, donne e uomini arrivano sempre tardi al concepimento con le difficoltà che molte di noi possono conoscere per via diretta.

Con l’avanzare dell’età materna, ad esempio, possono insorgerne problematiche durante la gravidanza, come anche un aborto. Ma anche sotto l’aspetto psicologo, per molte donne diventa difficile gestire la maternità quando l’età non è più favorevole. Carico emotivo, mobbing, declassamenti, licenziamenti, assenza di nidi pubblici. L’elenco degli elementi a sfavore della donna/della coppia che arriva alla maternità, è senza fine e, con l’aumentare dell’età, può diventare tutto ancora più duro. Poter scegliere serenamente quando concepire, senza paura e pressioni del mondo del lavoro, dovrebbe essere un diritto, ma oggi ci è negato.

Ma arriviamo ai consigli del ginecologo su come aumentare la propria fertilità.

“ In assenza di cause patologiche, per poter aumentare le possibilità di ottenere una gravidanza, è importante avere rapporti sessuali frequenti (almeno ogni 2-3 giorni), pianificandoli soprattutto nei giorni più fertili che precedono l’ovulazione fino al giorno stesso dell’ovulazione. Può essere d’aiuto condurre uno stile di vita sano, seguendo una dieta equilibrata e ricca di vitamine e minerali, prestare attenzione al peso corporeo, poiché sia nella donna che nell’uomo essere sottopeso o sovrappeso potrebbe avere ripercussioni sulla fertilità. Inoltre potrebbe essere d’aiuto un’attività fisica regolare ma senza eccessi, i quali potrebbero invece avere un effetto negativo. Da evitare il fumo e l’abuso di alcool e caffeina.

Fondamentale è anche la gestione dello stress e potrebbe essere d’aiuto dedicarsi ad attività che favoriscono il rilassamento. In alcuni casi è da consigliare anche il supporto di un sessuologo che possa offrire una consulenza mirata. In tutti i casi, è sempre opportuno consultare il proprio ginecologo, che saprà indicare le strategie adeguate da mettere in atto”.

Fonte: iStock

Sport e fertilità

Forse, alcune non lo sanno ma, durante una parte del secolo scorso, si considerava lo sport un fattore che potesse danneggiare o limitare la fertilità della donna. Per questo, soprattutto per alcune discipline la partecipazione femminile non era prevista.

Piuttosto recente è stata, intorno agli anni ’90, l’affermazione della Federazione Interazionale di Sci, che riteneva l’atterraggio con gli sci dannoso per l’utero. Cosa ci fosse dietro queste convinzioni non lo sappiamo, ma oggi, per fortuna, la scienza sostiene che lo sport, il benessere che ne deriva dal lato fisico e psichico, non rappresenta alcun ostacolo per il concepimento come per la gravidanza nel suo iter fisiologico, tutt’altro.

Lo sport, purché non vi siano impedimenti che sarà cura dello specialista indicare, può essere praticato anche in gravidanza, come ci ha anche riferito Laganà. Esso fa bene alla mente come al corpo, dunque i suoi effetti non possono che essere positivi.

Quello che è importante sta nel giusto bilanciamento fra attività sportiva, dunque energia consumata, e la dieta seguita dall’atleta, come dalla gravida che svolge un’attività non agonistica, in termini di apporto calorico. Se quest’ultimo fosse insufficiente, il quadro della salute della donna potrebbe comportare più di un problema.