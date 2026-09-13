La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti a Samira Lui: “Ti sei montata la testa”

A La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ironizza sul successo di Samira Lui: "Ti sei montata la testa". E il cantante Marco lascia lo show.

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IPA Gerry Scotti

La puntata del 13 settembre de La Ruota della Fortuna ci ha regalato l’ennesimo colpo di scena, con un annuncio inaspettato da parte di Gerry Scotti e Samira Lui. Il programma, a partire da lunedì, abbandonerà il suo format estivo per passare a quello autunnale. Un cambiamento che segna anche il debutto di un cambiamento importante nella band della trasmissione: i Fortuna Five.

La Ruota della Fortuna, il cantante Marco lascia e Gerry punzecchia Samira

Ad aprire la puntata del 13 settembre de La Ruota della Fortuna, come di consueto, sono stati i Fortuna Five con la loro musica. La band, ancora una volta, ha annunciato l’ingresso in studio di Gerry Scotti.

Di fronte alla celebre ruota il conduttore ha svelato la campionessa Sara, che ha vinto in tre puntate la bellezza di 11.600 euro. A sfidarla in questa puntata dello show di Canale 5, Jerome, di professione falegname, e Sabina, manager originaria di Roma.

Poco dopo è arrivato anche il consueto ingresso di Samira Lui. La showgirl si è esibita in un balletto mentre scendeva le scale sfoggiando un mini abito fucsia.

“Si è accorta? Ho tagliato i capelli – ha scherzato Gerry Scotti – Un tempo se ne accorgeva sempre. Li ho tagliati in suo onore”.

Con l’arrivo di Samira Lui in studio sono state svelate anche le novità della trasmissione. La Ruota della Fortuna infatti da lunedì 14 settembre andrà in onda in una forma modificata per la nuova stagione, abbandonando la “versione summer”.

“La prima novità è dedicata a Samira – ha annunciato Gerry -. La locanda Samira in cui verranno svelate delle ricette ogni giorno”. Il conduttore ha poi ironizzato: “Si è montata la testa, ora ha anche la locanda”.

Ma a caratterizzare la puntata è stato soprattutto un grande cambiamento a La Ruota della Fortuna. Marco, il cantante dei Fortuna Five, ha infatti annunciato di voler lasciare la trasmissione per inseguire altri progetti.

“Da qualche mese a questa parte mi ha bussato alla porta una scelta che è diventata una necessità – ha raccontato, visibilmente emozionato -. Mi sono confrontato con i miei compagni di viaggio e ho deciso di prendere una decisione. La mia esigenza è quella di continuare a fare musica, ma al di fuori di questa trasmissione. Lo voglio fare seguendo la resilienza e il coraggio che mi ha insegnato questo programma”.

“Grazie a te a alla tua persona. Ti auguriamo il meglio. Questa rimane casa tua”, ha replicato Gerry Scotti che ha presentato prima il nuovo cantante Alex, poi Luca, un altro musicista, ribattezzando la band come i Fortuna Six. “L’avventura della vita va avanti”, ha detto.

“Vi auguro il meglio e vi voglio un gran bene”, ha risposto il cantante Marco.

Sara perde il titolo: colpo di scena finale

E la partita? La campionessa Sara in questa serata ha faticato a contrastare la bravura dello sfidante Jerome. La fortuna non ha ha assistito la ragazza nelle prime fasi della puntata. Poi tutto è cambiato e, come spesso accade a La Ruota della Fortuna, si è verificato un colpo di scena.

La campionessa Sara ha infatti vinto, grazie al Jackpot, la bellezza di 125.100 euro, ma non è riuscita a portare la cifra a casa. Alla fine ad aggiudicarsi la vittoria infatti è stata Sabina che è diventata la campionessa dello show con un montepremi di 14.800 euro.

Arrivata a La Ruota delle Meraviglie, la concorrente è riuscita ad accendere solo la prima busta, vincendo altri mille euro per un totale di 15.800 euro.