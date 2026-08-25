Giulia Salemi, il delicato pizzo bianco apre la sfilata degli ultimi look estivi

IPA Giulia Salemi, 10 look che hanno fatto la storia

Giulia Salemi ha già deciso come salutare l’estate: con una piccola sfilata social fatta di pizzo, bikini sfumati, abiti aderenti, crochet e colori che sembrano trattenere ancora un po’ di agosto. “Ultimi look estivi, poi ci pensa settembre a coprirci”, scrive su Instagram, e in effetti il guardaroba scelto per questi ultimi giorni di vacanza non ha nessuna intenzione di cedere subito il passo alla nuova stagione.

Giulia Salemi, il pizzo bianco è il look più delicato di fine estate

Ad aprire il carosello è uno dei look più riusciti dell’intera selezione. Giulia Salemi sceglie un completo bianco firmato Bananhot, marchio noto soprattutto per il beachwear e per una moda estiva molto sensuale, ma sempre costruita intorno a silhouette semplici e riconoscibili.

Il completo è composto da un crop top Trista e da una gonna midi Daisy in pizzo. Il punto forte è proprio il tessuto: un pizzo floreale bianco, trasparente ma non eccessivo, che crea un effetto leggerissimo sulla pelle e rende il coordinato molto più interessante del classico total white estivo.

Il top ha spalline sottili, scollo morbido e una linea corta che lascia scoperta la vita. Sotto, la gonna scende dritta sui fianchi per poi acquistare movimento verso il fondo, dove il pizzo diventa ancora più evidente e leggero. La lunghezza midi alleggerisce l’effetto lingerie e rende l’insieme più raffinato, quasi da cena al tramonto più che da semplice look da vacanza.

Giulia completa il tutto con una borsa nera portata sulla spalla, infradito Chanel e gioielli sottili, tra cui collane stratificate e un piccolo pendente a croce.

Dal bikini sfumato al look casual rosa

Subito dopo il pizzo, l’atmosfera cambia completamente. Giulia Salemi passa a un bikini a triangolo nei toni dell’arancione e del nero, con un effetto sfumato che ricorda i colori di un tramonto estivo.

Il modello è ridotto, con triangoli essenziali e slip sottile sui fianchi. La palette calda, che parte dall’arancione acceso e sfuma nel nero, rende il costume molto più grafico rispetto ai classici bikini tinta unita. Giulia lo indossa in piscina, con i capelli bagnati e grandi occhiali da sole scuri, lasciando che sia proprio il colore a dominare l’immagine.

Più rilassato è invece il look con boxer shorts rosa acceso, dalla costruzione sportiva e oversize. Qui l’estetica cambia ancora: niente sensualità costruita, ma un outfit volutamente semplice e quasi maschile, indossato con un top scuro aderente e infradito.

Il completo a righe e l’abito bronzo con la schiena gioiello

Tra gli outfit più interessanti del carosello c’è anche un completo a righe verde menta e bianco, indossato da Giulia durante una visita in scuderia.

Il set è composto da un top halter e shorts coordinati, entrambi realizzati in maglina a coste. Le micro righe danno movimento al tessuto e la palette menta-bianco ha un sapore quasi rétro, ma il taglio del top e la vita bassa dei pantaloncini riportano immediatamente il look dentro un’estetica più contemporanea.

Poi arriva uno dei cambi di registro più netti: l’abito lungo color bronzo. Qui Giulia sceglie una silhouette da sera, fluida e aderente, costruita come una sottoveste in seta.

Il colore oscilla tra marrone caldo, bronzo e riflessi metallici, seguendo la luce. Ma è la schiena la vera protagonista: l’abito è completamente aperto dietro e viene attraversato da un intreccio gioiello a rete che crea un effetto quasi da body jewel.

La parte anteriore resta pulita e lineare, mentre tutta la costruzione più scenografica viene riservata al retro. Una scelta che rende l’abito sensuale senza bisogno di spacchi o volumi esasperati.