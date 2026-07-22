Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elisabetta Gregoraci, 10 bikini (con addominali d’acciaio) che hanno fatto la storia

Mare blu profondo, un profumo intenso di limoni e l’imponente profilo dei faraglioni che si staglia all’orizzonte: diciamocelo, vi è qualcosa di intrinsecamente magico nell’estate di Capri, un’atmosfera da vecchia Hollywood che ogni anno sembra risvegliarsi al primo accenno di sole. Quella descritta sembra a tutti gli effetti la sceneggiatura mozzafiato di un film d’epoca, e a calcarne le scene, stavolta, è stata una delle regine indiscusse della televisione italiana.

Trattenutasi presso l’Isola Azzurra dopo aver ricoperto il ruolo di madrina sul palco dei Capri Music Awards 2026, Elisabetta Gregoraci con il suo ultimo post Instagram ha riacceso i riflettori sullo stile balneare più chic di sempre. Sì, a quanto pare la nuova frontiera dello chic estivo viaggia sulle frequenze del bicolore più amato della storia: il bianco e nero, riapprodato nel panorama beachwear attuale con un tempismo perfetto, proprio nel cuore dell’estate 2026.

Elisabetta Gregoraci, fascino marinière a Capri: il black & white è (ancora) il massimo dell’eleganza

Il segreto di un look da spiaggia memorabile? Risiede nella capacità di far incontrare semplicità e seduzione, una regola d’oro che Elisabetta Gregoraci padroneggia alla perfezione.

Il pezzo forte del guardaroba vacanziero della conduttrice calabrese in quel di Capri, almeno finora, è stato un sofisticato costume a due pezzi che ha riportato all’attenzione il classico motivo marinière.

Non solo una scelta di tendenza, ma un vero e proprio tributo alla storia della moda balneare che proprio su quest’isola ha vissuto i suoi anni più gloriosi: nello scatto social vediamo le intramontabili righe orizzontali bianche e nere avvolgere la sua silhouette scultorea, esaltandone la forma fisica straordinaria e quegli addominali d’acciaio che continuano a fare invidia persino alle ventenni.

L’eleganza non si è fermata, però, al solo bikini: per completare questa splendida visione da diva d’altri tempi la showgirl ha scelto degli accessori minimal ma di grandissimo impatto, qualche gioiello in oro e argento e dei grandi occhiali da sole neri.

Con la lunga chioma scura lasciata libera di oscillare al vento salmastro, nel carosello condiviso con il suo pubblico di Instagram la si può ammirare mentre si rilassa a bordo di una barca, mentre si gode il sole tiepido del pomeriggio e scruta l’orizzonte con quel fascino magnetico che da sempre la contraddistingue.

Mare, glamour e… amore

Ma in questa favola estiva c’è anche spazio per il gossip: nel documentare fedelmente gli attimi più aesthetic della sua vacanza nella bella isola, Elisabetta Gregoraci ha accuratamente evitato di mostrare la persona che la accompagnava, alimentando inevitabilmente il mistero e la dolce curiosità della cronaca rosa estiva.

“Mare, limoni, faraglioni… e un pizzico di magia”: tra un tuffo dove l’acqua è più blu e ghiotti pasti a base di specialità locali, ad intensificare ulteriormente l’atmosfera da sogno sarebbe un grande amore. Quel “pizzico di magia”, secondo gli esperti del settore, sarebbe la presenza del suo fidanzato. Parliamo del giovane Lodovico Patti, paparazzato insieme a lei solo qualche settimana fa ad Ibiza.

Stando a quel che si dice, la quarantaseienne e l’imprenditore ventottenne farebbero coppia fissa almeno dalla scorsa estate, quand’erano stati pizzicati per la primissima volta in Costa Azzurra, seppur non in atteggiamenti che potessero suggerire un legame amoroso. A quanto pare, però, la brezza marina è capace degli incantesimi più potenti.