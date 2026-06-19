È definitivamente il bianco il colore dell'estate 2026 a confermarcelo è stata Elisabetta Gregoraci, scegliendolo per la spiaggia ma anche per la sera: i look super cool in Toscana

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Elisabetta Gregoraci

Lo sappiamo, l’estate non ha ufficialmente inizio finché non è Elisabetta Gregoraci a dettare le regole del beachwear: reduce da una settimana di shooting intensi a Saint-Tropez, la splendida conduttrice calabrese ha deciso di inaugurare la sua calda stagione abbandonando — almeno momentaneamente — le mete estere per rifugiarsi nel cuore della Toscana, precisamente nella suggestiva cornice di Porto Ercole, sul Monte Argentario.

Qui, tra acque cristalline e fascino mediterraneo, la showgirl ci ha ufficialmente confermato che il bianco è ancora una volta il re indiscusso del guardaroba del momento, e dal bagnasciuga alla città: se in un primo momento l’abbiamo vista incantare i suoi followers con un bikini color panna da capogiro, che ha irrimediabilmente cambiato la rotta delle tendenze, eccola per la sera sostituirlo efficacemente preferendo un coordinato dello stesso colore, con tocco romantico a sorpresa. Analizziamo i look nel dettaglio.

Elisabetta Gregoraci ufficializza il bianco come colore dell’estate, dal bikini al guardaroba da sera

Abbronzatura impeccabile, sorriso radioso e un bikini bianco minimalista ma ricco di personalità: è così che Elisabetta Gregoraci ha dato l’ufficiale e degno benvenuto alla sua estate 2026. A quanto pare il segreto del perfetto look da spiaggia risiede nella capacità di apparire sofisticati senza dare l’impressione di aver profuso troppo sforzo, un’arte in cui d’altronde lei eccelle da sempre: il due pezzi scelto per questa fuga toscana si distingue infatti le linee pulite ed essenziali, capaci di valorizzare al massimo la sua silhouette tonica e scolpita.

Questo neutro d’elezione, del resto, sa esaltare la carnagione ambrata come nessun altro colore, dando prova di come la semplicità sia spesso l’arma vincente anche per brillare sotto il sole estivo, e a dimostrarcelo ora sono top a fascia e slip coordinato, con dettaglio intrecciato su spalline e fianchi.

IPA

Non si tratta di magia, benché a primo acchito sembri così: il suo segreto sta nel riuscire a riflettere la luce naturale, conferendo subito un’aura di immediata freschezza e pulizia visiva, il che lo rende senza dubbio quel must-have che dovrebbe essere assolutamente presente in ogni valigia che si rispetti.

Per completare questo strepitoso quadro d’inizio estate, ovviamente, la conduttrice non ha lasciato nulla al caso: eccola dunque abbinare al costume una serie di accessori minimali ma di grande impatto, tra cui gli immancabili gli occhiali da sole scuri, una selezione di gioielli sottili in oro ed un cappello dalle chiare country vibes targato Miu Miu.

Coordinato total white e It-Bag, per una (stilosissima) passeggiata sul lungomare

Dopo averci dimostrato come si indossa il bianco in spiaggia, Elisabetta Gregoraci ha completato l’opera scegliendo la stessa nuance anche per la sua serata fuori: nell’ultimo post di Instagram le vediamo indossare un completo leggero formato da blusa cropped, con cerniera sul davanti, e gonna midi asimmetrica, con larga fascia in vita e maxi spacco frontale.

Qui gli accessori sono decisamente più importanti, ancora una volta d’oro, ma a rubare la scena è senz’altro lei: la mitica Alaïa Le Coeur, iconica It-Bag a forma di cuore che attualmente occupa la cima della wishlist di ogni fashion addicted che si rispetti.