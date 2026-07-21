Elisabetta Gregoraci sfila in bikini a 46 anni: fisico scolpito e addominali d’acciaio

Addominali d’acciaio e fisico scolpito, Elisabetta Gregoraci in bikini non ha rivali e lo ha dimostrato anche in occasione del salone internazionale del beachwear 2026 dove è stata testimonial del collezione 2027 di David Beachwear, “Le dive di David”.
Elisabetta Gregoraci, il bikini perfetto a 46 anni
Nessuna esitazione, Elisabetta Gregoraci è la perfezione assoluta in passerella. A 46 anni la showgirl sfoggia un fisico tonico che anche le ventenni le invidiano. Ma sappiamo che per ottenerlo ci vuole del sacrificio e sessioni di allenamento quotidiano.
La Gregoraci è la protagonista della sfilata di David Beachwear che si è svolta domenica 19 luglio presso la Fortezza da Basso a Firenze all’interno della 19esima edizione di Maredamare.
La collezione estate 2027 è un tributo alle dive di ieri, di oggi e di domani raccontato attraverso citazioni che richiamano il fascino senza tempo delle star internazionali.
Fascino da diva incarnato perfettamente da Elisabetta che in passerella indossa un costume nero intero, monospalla, adornato da un maxi fiore bianco, e coordinato a un pareo, a braccialetti bangles, già di tendenza quest’estate, e a orecchini a bottone. La pettinatura con onde laterali che le incorniciano il viso, che lascia ricadere i lunghi capelli sulla schiena e fissati da un fermaglio a forma di fiore ricorda quelle delle grandi dive di Hollywood.
La showgirl torna in passerella con un bikini a triangolo, sui toni del bronzo e del marrone, che esaltano la sua abbronzatura perfetta. Anche in questo caso il due pezzi è abbinato a un pareo coordinato, a orecchini pendenti e a una collana con ciondolo tondo.
Elisabetta Gregoraci, diva senza tempo
La Gregoraci ha perfettamente espresso il tema portante della collezione 2027 di David Beachwear, dedicata alle dive di tutti i tempi. La sfilata è diventa uno show glamour, che ricorda la “dolce vita” narrata da Fellini.
E forse questo è l’effetto cercato dal brand, espressione del savoir-faire italiano dal 1952. Il suo obiettivo non è solo quello di creare moda mare, ma di plasmare l’essenza stessa dell’eleganza mediterranea. Trame d’eccellenza e lavorazioni artigianali caratterizzano le sue collezioni, affinché ogni capo valorizzi il corpo in tutte le sue forme. L’estate e il mare diventano questione di eleganza da portare con totale libertà e senza l’imposizione di tendenze passeggere.
Elisabetta Gregoraci è testimonial dell’essenza del brand e qualcuno commenta sul suo profilo Instagram: “la più bella” e nessuno può obiettare a questa affermazione. A 46 anni lei è sempre al top e protagonista degli eventi più importanti dell’estate, come Maredamare e i Capri Music Awards, dedicati quest’anno a Peppino di Capri, recentemente scomparso.