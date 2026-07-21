Elisabetta Gregoraci sfila in bikini a 46 anni: fisico scolpito e addominali d’acciaio

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - David Beachwear Elisabetta Gregoraci

Addominali d’acciaio e fisico scolpito, Elisabetta Gregoraci in bikini non ha rivali e lo ha dimostrato anche in occasione del salone internazionale del beachwear 2026 dove è stata testimonial del collezione 2027 di David Beachwear, “Le dive di David”.

Elisabetta Gregoraci, il bikini perfetto a 46 anni

Nessuna esitazione, Elisabetta Gregoraci è la perfezione assoluta in passerella. A 46 anni la showgirl sfoggia un fisico tonico che anche le ventenni le invidiano. Ma sappiamo che per ottenerlo ci vuole del sacrificio e sessioni di allenamento quotidiano.

La Gregoraci è la protagonista della sfilata di David Beachwear che si è svolta domenica 19 luglio presso la Fortezza da Basso a Firenze all’interno della 19esima edizione di Maredamare.

La collezione estate 2027 è un tributo alle dive di ieri, di oggi e di domani raccontato attraverso citazioni che richiamano il fascino senza tempo delle star internazionali.

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Fascino da diva incarnato perfettamente da Elisabetta che in passerella indossa un costume nero intero, monospalla, adornato da un maxi fiore bianco, e coordinato a un pareo, a braccialetti bangles, già di tendenza quest’estate, e a orecchini a bottone. La pettinatura con onde laterali che le incorniciano il viso, che lascia ricadere i lunghi capelli sulla schiena e fissati da un fermaglio a forma di fiore ricorda quelle delle grandi dive di Hollywood.

La showgirl torna in passerella con un bikini a triangolo, sui toni del bronzo e del marrone, che esaltano la sua abbronzatura perfetta. Anche in questo caso il due pezzi è abbinato a un pareo coordinato, a orecchini pendenti e a una collana con ciondolo tondo.

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Elisabetta Gregoraci, diva senza tempo

La Gregoraci ha perfettamente espresso il tema portante della collezione 2027 di David Beachwear, dedicata alle dive di tutti i tempi. La sfilata è diventa uno show glamour, che ricorda la “dolce vita” narrata da Fellini.

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E forse questo è l’effetto cercato dal brand, espressione del savoir-faire italiano dal 1952. Il suo obiettivo non è solo quello di creare moda mare, ma di plasmare l’essenza stessa dell’eleganza mediterranea. Trame d’eccellenza e lavorazioni artigianali caratterizzano le sue collezioni, affinché ogni capo valorizzi il corpo in tutte le sue forme. L’estate e il mare diventano questione di eleganza da portare con totale libertà e senza l’imposizione di tendenze passeggere.

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Elisabetta Gregoraci è testimonial dell’essenza del brand e qualcuno commenta sul suo profilo Instagram: “la più bella” e nessuno può obiettare a questa affermazione. A 46 anni lei è sempre al top e protagonista degli eventi più importanti dell’estate, come Maredamare e i Capri Music Awards, dedicati quest’anno a Peppino di Capri, recentemente scomparso.