Elisabetta Gregoraci: “Avrei desiderato un altro figlio, ma non vedo l’ora di invecchiare”

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Elisabetta Gregoraci

Normalizzare le insicurezze è doveroso, anche se ti chiami Elisabetta Gregoraci: la showgirl ha voluto raccontarsi a 360 gradi, parlando delle sue piccole fragilità e dei desideri nascosti nel suo cuore. Come quello di diventare mamma per la seconda volta, pur essendo consapevole dello scorrere del tempo: non un nemico da combattere, ma una fase naturale della vita da accogliere con gioia.

Elisabetta Gregoraci, le insicurezze e le fragilità

Quando si parla di aspetto fisico, tutte, nessuna esclusa, hanno delle fragilità nascoste. Lo sa bene anche una donna dalla bellezza mozzafiato come Elisabetta Gregoraci, ospite dell’evento Terrazza Fab!, ha voluto rispondere apertamente a chi la critica per un uso – a detta degli haters – troppo eccessivo di filtri.

“Tutti mi dicono di non farlo, che non ne ho bisogno e che sono più bella dal vivo”, ha raccontato Gregoraci. Per lei, l’editing delle foto è diventato una di protezione contro i piccoli difetti. “È una mia insicurezza: mi tolgo il brufoletto, ma non è che mi stravolgo. Magari mi miglioro la pelle del viso. Ultimamente comunque sto cercando di usarlo meno”.

Non sempre l’immagine riflessa allo specchio è quella che vorrebbe vedere, come accade a tante di noi: “Ma credo sia normale e che per un po’ tutti sia così”, ha ammesso. “Poi noi donne comunque non stiamo bene: siamo gonfie, abbiamo la pelle più rovinata, il ciclo, magari ho le occhiaie e all’evento devi stare bene…”.

Elisabetta Gregoraci ha spiegato di essere fortunata e di non essere ossessionata dal peso, anche se il corpo è sempre stato per lei importante. “In gravidanza ho preso 26 kg, l’ultimo mese non mi sono neanche pesata. Volevo godermi il momento. Poi è ovvio che lavoro con il mio corpo, faccio le campagne: sono cintura nera di karate, ho sempre fatto molto sport fin da bambina”.

Il desiderio di un secondo figlio e l’accettazione dello scorrere del tempo

E a proposito di gravidanza, la soubrette non ha nascosto di aver sempre sognato di avere un secondo bambino. “Avrei desiderato avere un altro figlio, mi sarebbe piaciuta una bimba“. “Tra l’altro sono ancora in tempo. Ma Nathan non credo sia d’accordo, non lo so…”, ha detto scherzando.

Nathan Falco è il suo unico figlio, nato dall’amore con Flavio Briatore, con il quale ha sempre mantenuto rapporti sereni proprio per il bene del ragazzo. “La famiglia per me è tutto”, ha sottolineato la conduttrice, puntualizzando che con Briatore, dopo la separazione, “si è creato un equilibrio davvero raro“. Elisabetta ha spiegato che all’inizio è stato difficile mantenere un legame sereno con l’ex marito. Con il tempo, però, entrambi sono riusciti a mettere da parte rancori per il bene del figlio: “Ci sono ancora cose su cui non andiamo d’accordo sull’educazione di Nathan, ma il suo bene è il nostro focus. Oggi sono felice, mio figlio è tranquillo e questa è la priorità. Abbiamo sempre tenuto presente questo concetto”.

Nessun accenno a Lodovico Patti, l’uomo che starebbe frequentando nel massimo riserbo da un anno a questa parte, più giovane di lei di 18 anni. “Cosa cerco in un partner oggi? Sono esigente, io cerco l’amore. Un uomo che ama Elisabetta e non la Gregoraci”, ha confessato.

Il passaggio più importante dell’intervista però riguarda il tempo che passa e l’accettazione dei segni dell’età. Un tema che la showgirl sente profondamente, anche per la dolorosa perdita della madre Melina, scomparsa prematuramente dopo una malattia. “Mi chiedono spesso come farò con la vecchiaia e io rispondo sempre: viva Dio! Non vedo l’ora di invecchiare. Mia madre si è ammalata presto e non ha potuto vivere questa fase della vita. Io spero di poterla sperimentare su di me, di stare bene. Le rughe non importano”.