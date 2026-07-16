Giulia Salemi sceglie l’accessorio facile dell’estate: i bracciali bangles da indossare da mattina a sera, anche al mare

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giulia Salemi con i bracciali bangles di tendenza

Giulia Salemi ci svela l’accessorio dell’estate, l’ideale per trasformare in qualcosa di unico qualsiasi look, da spiaggia e non. Rigidi, maxi e decisamente chic, i bracciali bangles sono il trend a cui nessuno riesce a rinunciare, nemmeno Giulia Salemi che ha deciso di sfoggiare questi accessori al mare, durante una giornata con suo figlio Kian, nato dall’amore per Pierpaolo Petrelli.

Giulia Salemi: bikini e bracciali bangles

Negli scatti pubblicati su Instagram, Giulia sfoggia un bikini con laccetti, decorato con merletti bianchi in contrasto con il rosso e il giallo del costume. A completare il look gli accessori: occhiali da sole maxi, da vera diva, e bracciali bangles.

Giulia Salemi ha scelto di sfoggiarne ben tre, con colorazioni diverse, in gradazione, che ricordano quelle del suo bikini. Caratterizzati da quel tintinnio ipnotico, che rende questi accessori inconfondibili, i bracciali maxi hanno conquistato influencer e it-girl, spingendole a mettere da parte il minimalismo delle scorse stagioni.

I bracciali dell’estate 2026, come ci insegna Giulia Salemi, sono rigidi, spessi e soprattutto si stratificano lungo le braccia, abbinando colori e finish a seconda dei gusti. Il bello di questi accessori è che non hanno bisogno di un look specifico, tanto che la modella e conduttrice li utilizza con il bikini, usandoli per decorare la pelle nuda. Un modo per dimostrare anche la straordinaria versatilità di questi bracciali, disponibili non solo nella versione colorata, come quella di Giulia Salemi, ma anche in quella oro, amatissima da star come Gigi Hadid o Kendall Jenner.

Come copiare il look di Giulia Salemi

Il bracciale bangles è senza dubbio l’accessorio giusto da portare in vacanza. E Giulia Salemi l’ha scelto proprio per via della sua versatilità. La conduttrice e modella si è infatti concessa un periodo di relax dopo un anno piuttosto intenso fatto di impegni televisivi e segnato dal successo del suo podcast.

“Where your email finds me”, ha scritto Giulia, annunciando l’inizio della vacanze e l’occasione per sfoggiare nuovi favolosi look. D’altronde la bellezza del trend dei bracciali bangles sta proprio nella possibilità di interpretazione e nella totale libertà di espressione.

Si può puntare sull’opzione all gold, scegliendo tutti cerchi dorati per rendere l’outfit sofisticato e passe-partout. Oppure puntare, come l’influencer, su finiture, texture e materiali differenti, creando un proprio stile personale con un bangle effetto bachelite oppure in legno.

Anche il modo in cui si indossano può variare. Giulia, ad esempio, adora portarli al polso, in un set da tre con colori differenti e in bachelite, per richiamare il sapore di terre lontane e le vacanze esotiche. In alternativa si possono portare sul braccio per realizzare un look chic e sensuale, scegliendo la versione oro e con forme differenti. I luoghi in cui indossarli? Semplicemente ovunque! Al mare col bikini, come Giulia Salemi, ma anche durante il giorno (per chi è ancora in ufficio), all’orario dell’aperitivo oppure per una cena romantica.

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