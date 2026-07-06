Kylie Jenner docet: 6 tendenze dell’estate da rubare subito alla modella

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Le tendenze look da rubare a Kylie Jenner su Amazon

Quando si parla di stile e tendenze nessun è aggiornato come le sorelle Kardashian. Sempre sulla cresta dell’onda e pronte a lanciare mode, le sorelle più famose al mondo sanno il fatto loro sul tema fashion.

Soprattutto Kylie Jenner che, con l’arrivo dell’estate, ci ha suggerito tantissimi look e soprattutto trend da copiare e reinterpretare in base ai gusti. Dal pareo-gonna che diventa il capo chiave da indossare in vacanza, sino al grande ritorno della bandana: scopriamo le tendenze da rubare subito alla modella.

Gioielli vistosi

L’estate 2026 è la stagione perfetta per sfoggiare gioielli vistosi. Non importa quale sia lo stile che preferisci, da quello marino a quello più chic: l’importante è sfoggiare maxi bracciali, collane con pendenti che si fanno notare e orecchini a lampadario scintillanti. L’obiettivo? Conferire un’allure chic anche al look più semplice, come un vestito lungo scollato o un mini abito monocolore.

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Orecchini Wkrdt Orecchini con strass

Orecchini Ssimidapt Orecchini a goccia

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Top corti

L’estate è la stagione giusta per mostrare un po’ più di pelle, grazie anche all’abbronzatura. Una regola suggerita da Kylie Jenner che ci svela dei look favolosi e perfetti per i mesi estivi. Il suo capo preferito? I crop top, cortissimi, meglio se con i laccetti sul davanti. Da abbinare a jeans a vita bassa oppure a bermuda a vita alta.

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Crop top Dystopia Crop top con stampa

Crop top Aeziv Crop top con scollo a V

Crop top Fdeety Crop top con scollo

Stampa mimetica

La stampa mimetica è tornata di moda e la sfoggeremo per tutta l’estate (e non solo). Ce lo svela Kylie Jenner che in vacanza ha deciso di sfoggiare un bikini mimetico davvero favoloso. Oltre ai costumi da bagno, questo trend conquisterà presto anche gli altri capi, dai pantaloni ai pantaloncini per donare un tocco grintoso a qualsiasi look.

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Bikini Howilath Bikini mimetico imbottito

Bikini Sherrylo Bikini mimetico con brasiliana

Tote bag di paglia

La tote bag di paglia è senza dubbio la borsa dell’estate 2026. Un accessorio immancabile da sfoggiare in spiaggia, ma anche in città. Non a casa Kylie Jenner l’ha scelta per le sue vacanze, abbinandola a bikini o costumi interi, ad abiti lunghi e crop top con jeans. Versatile e chic, è la borsa giusta per interpretare la moda durante la stagione estiva.

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La bandana

Direttamente dagli anni Novanta, la bandana è l’accessorio che tutte sfoggeremo quest’estate. Ne vanno pazze non solo Kylie Jenner, ma anche sua sorella Kendall e le amiche vip che non perdono occasione per indossare una bandana monocolore o con stampe. Il bello della bandana è che si può non solo sfoggiare in tanti modi (anche annodata in vita), ma è in grado di aggiungere quel tocco in più a qualsiasi outfit.

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Bandana PoeticEHome Bandana in seta di gelso

Bandana Mtuihfo Bandana boho chic

Bandana Dreshow Bandana in seta con vari motivi

Pareo gonna

Il pareo si trasforma e diventa una gonna super glam da sfoggiare in spiaggia, ma anche durante le serate estive fra aperitive e cene fuori. A lanciare la moda è stata proprio Kylie Jenner che durante la sua vacanza alle Isole Turks e Caicos ha sfoggiato una gonna rosa chiaro con volant sopra il costume. Un capo sbarazzino e super femminile, perfetto dalla mattina alla sera e in grado di svoltare davvero i look in vacanza.

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Pareo gonna Musjcof Due pezzi pareo gonna

Pareo gonna Gkaopi Pareo gonna con chiffon

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