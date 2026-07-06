Kylie Jenner docet: 6 tendenze dell’estate da rubare subito alla modella

Kylie Jenner ci suggerisce sei tendenze da copiare subito per l'estate 2026.

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Valentina Vanzini

Content Editor e Lifestyle Specialist

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

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Kylie Jenner docet: 6 tendenze dell’estate da rubare subito alla modella
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Quando si parla di stile e tendenze nessun è aggiornato come le sorelle Kardashian. Sempre sulla cresta dell’onda e pronte a lanciare mode, le sorelle più famose al mondo sanno il fatto loro sul tema fashion.

Soprattutto Kylie Jenner che, con l’arrivo dell’estate, ci ha suggerito tantissimi look e soprattutto trend da copiare e reinterpretare in base ai gusti. Dal pareo-gonna che diventa il capo chiave da indossare in vacanza, sino al grande ritorno della bandana: scopriamo le tendenze da rubare subito alla modella.

Gioielli vistosi

L’estate 2026 è la stagione perfetta per sfoggiare gioielli vistosi. Non importa quale sia lo stile che preferisci, da quello marino a quello più chic: l’importante è sfoggiare maxi bracciali, collane con pendenti che si fanno notare e orecchini a lampadario scintillanti. L’obiettivo? Conferire un’allure chic anche al look più semplice, come un vestito lungo scollato o un mini abito monocolore.

Gli orecchini maxi di Kylie Jenner
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Gli orecchini maxi di Kylie Jenner da copiare
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Top corti

L’estate è la stagione giusta per mostrare un po’ più di pelle, grazie anche all’abbronzatura. Una regola suggerita da Kylie Jenner che ci svela dei look favolosi e perfetti per i mesi estivi. Il suo capo preferito? I crop top, cortissimi, meglio se con i laccetti sul davanti. Da abbinare a jeans a vita bassa oppure a bermuda a vita alta.

Il top di Kylie Jenner
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Il top di Kylie Jenner da copiare
Crop top Dystopia
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Crop top Aeziv
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Stampa mimetica

La stampa mimetica è tornata di moda e la sfoggeremo per tutta l’estate (e non solo). Ce lo svela Kylie Jenner che in vacanza ha deciso di sfoggiare un bikini mimetico davvero favoloso. Oltre ai costumi da bagno, questo trend conquisterà presto anche gli altri capi, dai pantaloni ai pantaloncini per donare un tocco grintoso a qualsiasi look.

Bikini militare di Kylie Jenner
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Tote bag di paglia

La tote bag di paglia è senza dubbio la borsa dell’estate 2026. Un accessorio immancabile da sfoggiare in spiaggia, ma anche in città. Non a casa Kylie Jenner l’ha scelta per le sue vacanze, abbinandola a bikini o costumi interi, ad abiti lunghi e crop top con jeans. Versatile e chic, è la borsa giusta per interpretare la moda durante la stagione estiva.

Tote bag Soimiss
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La bandana

Direttamente dagli anni Novanta, la bandana è l’accessorio che tutte sfoggeremo quest’estate. Ne vanno pazze non solo Kylie Jenner, ma anche sua sorella Kendall e le amiche vip che non perdono occasione per indossare una bandana monocolore o con stampe. Il bello della bandana è che si può non solo sfoggiare in tanti modi (anche annodata in vita), ma è in grado di aggiungere quel tocco in più a qualsiasi outfit.

Il pareo di Kylie Jenner
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Il pareo di Kylie Jenner
Bandana PoeticEHome
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Bandana Mtuihfo
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Pareo gonna

Il pareo si trasforma e diventa una gonna super glam da sfoggiare in spiaggia, ma anche durante le serate estive fra aperitive e cene fuori. A lanciare la moda è stata proprio Kylie Jenner che durante la sua vacanza alle Isole Turks e Caicos ha sfoggiato una gonna rosa chiaro con volant sopra il costume. Un capo sbarazzino e super femminile, perfetto dalla mattina alla sera e in grado di svoltare davvero i look in vacanza.

La gonna pareo di Kylie Jenner
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La gonna pareo di Kylie Jenner da copiare
Pareo gonna Musjcof
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Pareo gonna Gkaopi
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