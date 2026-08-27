Beatrice Valli, un bikini dopo l’altro: i look mare più sensuali dell’estate

IPA Beatrice Valli

C’è un dettaglio che accomuna le ultime foto estive di Beatrice Valli e, sorprendentemente, non è un bikini. È lo specchio del bagno della casa di Punta Ala, diventato il set improvvisato di una piccola sfilata personale. Davanti all’obiettivo dello smartphone l’influencer ha raccolto alcuni dei costumi che hanno accompagnato le sue giornate al mare, trasformando un semplice carosello Instagram in un vero recap di stile.

Beatrice Valli, la sfilata di bikini davanti allo specchio

“Una cosa è certa… Lo spruzzino per il bagno era sempre presente in tutte le foto”, scherza Beatrice Valli nella didascalia del post, prendendosi poco sul serio e invitando i follower a scegliere il loro look preferito. Il dettaglio domestico finisce quasi per diventare la firma del carosello, ma a rubare inevitabilmente l’attenzione sono i costumi.

Il primo look rompe subito le regole del classico bikini: Beatrice indossa infatti un costume intero in una tonalità calda tra il tortora e il marrone cacao. La scollatura è profonda e morbida, mentre il tessuto si raccoglie al centro creando un gioco di drappeggi che accompagna la figura. A rendere il modello meno essenziale c’è una piccola applicazione floreale sul décolleté.

Cambio di foto, cambio completo di atmosfera. Il secondo bikini è chiaro, in una sfumatura burro delicata, e punta su una costruzione molto più grafica. Il reggiseno ha coppe strutturate e spalline sottili, mentre lo slip sgambato sale sui fianchi allungando visivamente la silhouette.

Dal bikini animalier al nero, i costumi cambiano carattere

Nel carosello non poteva mancare una fantasia più decisa. Beatrice Valli sceglie un bikini animalier dalla stampa grafica in bianco e nero, movimentata da piccoli dettagli di colore sui bordi. È probabilmente il costume più giocoso della selezione: meno minimale dei precedenti e perfetto per spezzare una palette estiva dominata soprattutto dalle tonalità neutre.

Poi arriva il nero, l’equivalente balneare del little black dress. Beatrice sceglie un due pezzi estremamente essenziale con top dalla linea quasi sportiva e slip sottile e sgambato. Il nero, del resto, è una di quelle scelte che resistono alle mode. In spiaggia funziona per la stessa ragione per cui funziona la sera: è pulito, immediato, facile da accessoriare.

Il bikini marrone è il più minimal della selezione

Tra gli ultimi look compare anche un bikini marrone dalla costruzione ridotta all’essenziale. Il reggiseno è un triangolo morbido con laccetti sottili, mentre lo slip riprende la stessa impostazione minimal con nodi laterali e linea alta sui fianchi. È un modello che appartiene pienamente alla nuova stagione del beachwear, dove il marrone ha ormai conquistato lo spazio che per anni era stato riservato quasi esclusivamente al nero.

Il carosello arriva dopo giorni particolarmente intensi per Beatrice Valli e Marco Fantini. Durante le vacanze a Punta Ala la loro figlia Matilde Luce, di tre anni, è caduta dalle scale della casa in cui la famiglia soggiornava, riportando una ferita al labbro e un trauma ai denti. La piccola è stata portata all’ospedale di Grosseto, dove la famiglia ha trascorso diverse ore prima di poter tornare a casa. Beatrice aveva raccontato sui social la grande paura vissuta in quelle ore e, successivamente, il ritorno graduale alla normalità.