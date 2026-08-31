Federica Panicucci, l’abito floreale conquista con una scollatura vertiginosa

IPA Federica Panicucci, 10 look che hanno fatto la storia (abiti ad alta sensualità)

Federica Panicucci continua a raccontare la sua estate anche attraverso i look. Tra giornate al mare, viaggi e nuovi traguardi personali, la conduttrice ha scelto ancora una volta la moda per accompagnare uno dei momenti più rilassati della stagione. A Forte dei Marmi, nella cornice del Bagno Piero, ha sfoggiato un lungo abito floreale, leggero e scenografico quanto basta per farsi notare senza perdere quella naturalezza che appartiene alle giornate d’estate.

Federica Panicucci, l’abito floreale è una cascata di colore

“Summer bloom”, ha scritto Federica Panicucci pubblicando le immagini del suo nuovo look. E in effetti il richiamo ai fiori non potrebbe essere più esplicito. L’abito lungo firmato Roberto Cavalli sembra costruito proprio attorno all’idea di una fioritura estiva, con una stampa delicata che si muove su una base chiarissima attraversata da sfumature rosa, gialle e rosse.

La silhouette è ampia e fluida. La gonna, molto generosa nei volumi, accompagna ogni movimento e diventa quasi protagonista della fotografia quando Federica la solleva leggermente, lasciandola aprire attorno al corpo. Il tessuto appare leggerissimo, pensato per creare movimento anziché aderire alla figura: una scelta che dà al vestito quell’effetto quasi impalpabile perfetto per una località di mare come Forte dei Marmi.

La parte superiore, invece, cambia completamente registro. Se la gonna punta tutto sulla morbidezza, il corpetto segue maggiormente il corpo e porta l’attenzione sulla scollatura profondissima. Lo scollo a V scende sul décolleté con decisione e diventa il dettaglio più sensuale dell’intero look, bilanciato però dalla leggerezza della stampa e dalla linea romantica del vestito.

Anche la fascia in vita contribuisce a disegnare la figura senza spezzarla: raccoglie delicatamente il tessuto e crea un punto di passaggio tra il busto più costruito e la gonna ampia. Il risultato è femminile, ma non lezioso; sexy, senza bisogno di trasformare l’abito in un esercizio di seduzione troppo studiato.

Un’estate tra Forte dei Marmi, Maldive e nuovi traguardi

Il look arriva nella parte finale di un’estate particolarmente intensa per Federica. Luglio l’ha vista trascorrere molto tempo a Forte dei Marmi, una delle località a cui è più legata e che da anni rappresenta per lei una sorta di buen retiro estivo.

Ad agosto, invece, la conduttrice si è concessa una fuga alle Maldive insieme al compagno Marco Bacini, alternando momenti romantici e scenari da cartolina. Anche in quell’occasione la moda aveva avuto un ruolo importante nel racconto delle sue vacanze, tra costumi, coordinati da spiaggia e fantasie floreali perfettamente in sintonia con l’atmosfera tropicale.

Ma l’estate 2026 per Federica Panicucci non è stata soltanto sinonimo di vacanze. La conduttrice ha infatti rivelato di essersi laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche a 58 anni, dopo aver portato avanti il suo percorso di studi con grande discrezione.

Una scelta precisa: tenere per sé quell’obiettivo fino al suo raggiungimento, proteggendolo dall’attenzione esterna e raccontandolo soltanto una volta arrivata alla fine. Un traguardo che aggiunge un capitolo inatteso alla sua carriera, costruita per decenni davanti alle telecamere ma evidentemente ancora aperta a nuovi percorsi.

Le ultime settimane d’estate hanno quindi il sapore di una parentesi prima del ritorno agli impegni televisivi. A settembre Federica Panicucci tornerà infatti alla guida di Mattino Cinque News su Canale 5 insieme a Francesco Vecchi.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp