Laura Pausini sceglie il cappello da baseball. L’accessorio passe-partout per viaggiare e vivere l’estate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Laura Pausini

Laura Pausini si gode le vacanze insieme alla famiglia, sfoggiando un cappello da baseball che fa tendenza. Dopo l’esibizione trionfale alla cerimonia di chiusura dei Mondiali di Calcio 2026, la cantante si è concessa un po’ di meritato relax.

Laura Pausini con il cappello da baseball: il look da copiare

Su Instagram, Laura Pausini ha condiviso alcuni scatti che raccontano le sue vacanze estive, fra Londra e Miami. Il comune denominatore? Look favolosi e il sorriso dolce della cantante. Nelle immagini Laura si diverte insieme al marito Paolo Carta, chitarrista, musicista e produttore discografico sposato nel 2023 e da cui ha avuto la figlia Paola nel 2013. Il loro amore dura dal 2005 ed è inossidabile, con una intesa fortissima sia sul palco che lontano dai riflettori.

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Grazie agli scatti scopriamo le tappe del viaggio di Laura Pausini, fra Ravenna, Londra, New York e Miami dove ha incontrato l’amico Max Pezzali. In una delle foto che raccontano il viaggio nella City, Laura sfoggia un look sporty chic favoloso con un cappellino da baseball azzurro.

Lo scatto ci svela una delle tendenze di quest’estate 2026, con un accessorio che è alla moda, ma anche utile. D’altronde sono sempre più le star, sia nazionali che internazionali, che si sono lasciate stregare dal cappellino da baseball. Un accessorio da indossare sia di giorno che di sera, cambiando il mood del look e arricchendolo.

Il bello del cappello da baseball è che è particolarmente versatile. Sugli outfit essenziali sa prendersi la scena, mentre è perfetto per completare look più costruiti e particolari. Puoi indossarlo calato in avanti oppure in modo più rilassato per regalarti un’aria casual.

Laura Pausini, ad esempio, lo sfoggia con una coda morbida, bracciali dal sapore etnico, una camicia leggera in lino e una canotta con pizzo. Il tocco in più è regalato dal contrasto di colori e dal mix di stili che rendono tutto ancora più originale.

La cantante ci insegna a giocare con le proporzioni, le nuance e lo stile. Puoi indossare il tuo cappello da baseball con sneakers, t-shirt e jeans, ma anche con un abito sartoriale e ballerine per sentirti sporty chic. Sta benissimo con crop top e shorts, ma è favoloso pure con outfit da spiaggia caratterizzati da espadrillas, gonne lunghe e costumi interi.

L’imperativo? Divertirsi e giocare con la moda, proprio come ha scelto di fare Laura Pausini. La star, amatissima in tutto il mondo, si sta rilassando prima di tornare sul palco per le prossime tappe del suo Io Canto World Tour.

L’1 e il 2 ottobre la cantante sarà a Mantova al PalaUnical per la doppia data zero. Il tour continuerà poi a Milano al Unipol Forum il 4, 6 e 7 ottobre. In seguito Laura Pausini volerà in Germania, a Stoccarda alla Hanns-Martin-Schleyer-Halle l’11 ottobre e a Oberhausen alla Rudolf Weber-Arena il 13 ottobre.

Il 17 e 18 ottobre sarà a Torino all’Inalpi Arena, canterà inoltre a Lisbona, in Portogallo, a Bruxelles in Belgio al Forest National, a Esch-sur-Alzette, in Lussemburgo, e a Nizza in Francia.

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