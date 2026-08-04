Occhiali da vista, lentiggini finte e il giusto cap: la formula beauty e fashion dell'estate per un'allure irresistibile.

Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA Il cappellino con frontino è il pezzo cool che devi avere quest'estate

Ammettiamolo: c’è stato un tempo in cui il classico cappellino da baseball era relegato esclusivamente alle mattinate post-serata, alle uscite veloci per la spesa o a quei fatidici bad hair days in cui neanche lo shampoo secco poteva far miracoli. Ma la moda adora stravolgere i codici, ed eccoci qui: il cappellino con visiera si è ripreso la sua epica rivincita, trasformandosi nel vero pezzo cult da sfoggiare a tutte le ore. Ma basta modelli anonimi o fin troppo sportivi: la vera ossessione che sta dominando i nostri feed si chiama statement cap. Parliamo del cappellino impreziosito da ricami curati, scritte ironiche e patch colorati. È quel dettaglio inaspettato capace di ribaltare del tutto l’energia di un outfit, dandoci subito quell’aria da icona street style che sa esattamente come farsi notare.

L’ossessione delle It Girl (e la nostra!)

Basta fare un giro su Instagram o TikTok per rendersene conto: è letteralmente dappertutto! Dalle star internazionali come Bella Hadid, Kendall Jenner, Emily Ratajkowski e la sempre spaziale JLO, fino alle nostre celeb del cuore come Bianca Balti, Melissa Satta e Alessia Lanza, non c’è una sola it-girl che non lo indossi h24.

La spiegazione è semplice: è un accessorio incredibilmente strategico. Riesce ad elevare all’istante anche gli abbinamenti più semplici (dalla solita combo jeans e t-shirt fino al completo sartoriale più serio) e regala subito quelle vibes da “bambina capricciosa” che amiamo alla follia: un mood un po’ viziato, molto sicuro di sé, ma sempre ironico e super chic.

E se vuoi spingere ancora di più su questa estetica, abbina il cap a un paio di occhiali da vista (magari quelli geek-chic o i modelli Bayonetta d’ispirazione anni 2000) e aggiungi un po’ di lentiggini finte con la matita tra naso e zigomi. Risultato? Un’aria da baby face, ma con quel tocco malizioso e furbo a cui è impossibile resistere!

Le 3 varianti da mettere subito in wishlist

Ecco le quattro categorie super cool su cui puntare subito:

1. Con le scritte ricamate

Perfetto per quando avete zero voglia di spiegare il vostro mood a parole. Che si tratti di un messaggio irriverente, di una parola relatable o di uno slogan ironico, la scritta ricamata a contrasto sul visiera è il modo più pop per comunicare chi siete prima ancora di dire “ciao”.

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2. Con un patch cute o simpatico davanti

Molto vibes anni ’90 e Duemila! Il cappellino con il patch (la classica toppa applicata sulla fronte) è la versione più giocosa e sbarazzina in assoluto. Mascot a cartone animato, faccine simpatiche o illustrazioni pop trasformano l’accessorio nel vero protagonista dell’outfit.

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CAP bASE Cappello frontino con girasole

3. Con dettagli retro e stile “Varsity”

Un grande classico d’ispirazione college americano. Numeri portafortuna, iniziali ricamate in rilievo o loghi dal sapore vintage. È la scelta perfetta per dare quel tocco preppy ma rilassato, da abbinare magari a un maxi trench o a un blazer oversize per un contrasto pazzesco.

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