All’intervallo della finale dei Mondiali FIFA 2026 a New York ci sarà anche Laura Pausini, assieme a Robbie Williams e Nicole Scherzinger

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IPA Laura Pausini

L’Italia non c’è, ma un po’ ci sarà. La nazionale degli azzurri non è stata, per l’ennesima volta, in grado di qualificarsi nella coppa del mondo. L’onere e onore di tenere alta la bandiera tricolore ai Mondiali di Calcio 2026 spetta dunque agli artisti. Laura Pausini, l’italiana amata in tutto in mondo, sarà una dei protagonisti del grande show dell’intervallo in programma durante la finale di New York. Duetterà con Robbie Williams e Nicole Scherzinger.

Laura Pausini star ai Mondiali 2026

Meno male che c’è Laura a portare un po’ di Italia ai Mondiali di Calcio 2026. Dopo l’esibizione alla cerimonia d’apertura delle Olimipiadi Invernali di Milano Cortina, l’artista romagnola si prepara a calcherà un altro importantissimo palco, quello della cerimonia di chiusura della FIFA World Cup 2026, al Metlife Stadium di New York. Assieme a lei ci saranno due star del pop mondiale, Robbie Williams e Nicole Scherzinger, l’ex leader della girl band Pussycat Dolls.

“Ogni volta che ho l’opportunità di unire musica e sport mi rendo conto di come entrambi abbiano il potere di unire le persone attraverso la stessa emozione: la passione. – ha commentato la cantante – Esibirmi ai Mondiali FIFA 2026 al fianco di Robbie Williams e Nicole Scherzinger sarà un’altra esperienza indimenticabile, e sono davvero onorata di far parte di un evento che riunisce persone provenienti da tutto il mondo attraverso la musica, lo sport e la festa. Perché quando musica e sport si uniscono, parlano un linguaggio universale che tutti comprendono”.

I tre si esibiranno sulle note del brano Desire, l’inno ufficiale della FIFA, scritto da Robbie Williams e adattato in lingua spagnola proprio da Laura Pausini, che del mondo ispanico è diva indiscussa. L’emozionante canzone ha già accompagnato i giocatori nell’ingresso in campo al torneo FIFA Club World Cup dello scorso anno e durante tutte le partite svoltesi tra Messico, Canada e Stati Uniti della Coppa del Mondo ancora in corso.

Il grande show dell’intervallo

I Mondiali di Calcio non sono soltanto una competizione sportiva, ma un grande evento che riunisce gli spettatori di tutto il mondo. E quest’anno, grazie al Paese che li ospita, si trasformano in una vera americanata – in senso buono. Così come in occasione dell’apertura, quando la protagonista fu Shakira con il suo inno Dai dai, anche la finale del torneo sarà preceduta da un grande show ricco di musica, arte e, soprattutto, star internazionali.

A cantare, oltre al già citato trio Pausini-Williams-Scherzinger, anche Jennifer Hudson e Tony, che eseguiranno una versione speciale dell’inno degli Stati Uniti pochi minuti prima del fischio iniziale. Tra gli ospiti più attesi anche Tom Cruise, che siamo sicuri farà qualcosa in stile Mission Impossibile, e IshowSpeed, il più famoso tra gli youtuber a stelle e strisce. Altri ospiti speciali saranno annunciati nei prossimi giorni.

Dove vedere lo show della finale

La partita della finale dei Mondiali di Calcio 2026 si terrà domenica 19 luglio, alle 21:00 ora italiana. La cerimonia d’apertura inizierà mezz’ora prima dal fischio iniziale, a partire dalle 20:30. Sia lo show che il match saranno visibili gratuitamente e in chiaro su Rai1 o in streaming sulla piattaforma RaiPlay. In alternativa, chi ha l’abbonamento, potrà guardare la finalissima anche su Dazn.