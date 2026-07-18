Finale Mondiali di Calcio 2026: dove vederla e quando sarà

La Finale dei Mondiali di Calcio 2026 si avvicina: quando sarà, gli orari e cosa aspettarsi.

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IPA Leo Messi

Il momento più atteso è ormai arrivato e la finale dei Mondiali di Calcio 2026 è vicina. Chi si aggiudicherà il titolo? A giocarsi l’ultima partita, quella decisiva, saranno Spagna e Argentina, due squadre molto diverse e pronte a darsi battaglia sul campo da gioco.

Finale Mondiali di Calcio 2026: orari e ospiti

La finale dei Mondiali 2026 fra Spagna e Argentina andrà in scena domenica 19 luglio. La partita verrà disputata al MetLife Stadium di New York/New Jersey. La FIFA questa volta ha deciso di fare le cose in grande, trasformando la finale della Coppa del Mondo in uno spettacolo-evento con un halftime show simile a quello che viene realizzato al Super Bowl (e che quest’anno ha avuto come protagonista Bad Bunny).

La cerimonia di chiusura dei Mondiali 2026 dunque sarà particolarmente ricca e accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante sino al calcio d’inizio. L’obiettivo? Creare una serata che unisca intrattenimento, musica e sport, con tanti artisti di fama internazionale, creator e attori.

L’evento dunque inizierà 90 minuti prima dell’inizio della partita che è prevista per le 21.00 italiane. Lo spettacolo comincerà alle 19.30 con performance musicali e momenti celebrativi del torneo. Il momento più atteso è quello dell’halftime show con tantissimi ospiti che saliranno sul palco.

Fra i protagonisti Laura Pausini, insieme a Nicole Scherzinger e Robbie Williams. I tre artisti canteranno Desire, ossia l’inno ufficiale della FIFA. Ci saranno poi Tom Cruise, Jennifer Hudson e Tony.

L’halftime show dei Mondiali di calcio 2026 avrà per protagonisti Shakira, Justin Bieber, Madonna, BTS e Burna Boy. Ci saranno inoltre il direttore d’orchestra Gustavo Dudamel, il coro PS22 di New York e i Coldplay.

Dove vedere la finale dei Mondiali di calcio 2026

La finale dei Mondiali di calcio 2026, sia per quando riguarda la cerimonia di chiusura che la partita Spagna-Argentina, verrà trasmessa in diretta tv e in streaming.

La diretta televisiva sarà su Rai Uno, mentre su RaiPlay si potrà seguire il programma in streaming. La partita sarà alle 21.00, ma la cerimonia inizierà prima per consentire agli spettatori di seguire le esibizioni dei vari artisti.

La finale, come anticipato, verrà disputata al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, situato nello Stato del New Jersey. Un impianto posizionato a pochi chilometri da Manhattan e chiamato anche MetLife Stadium. Gli spettatori attesi per la finale dei Mondiali 2026 sono più di 80mila.

Sino ad ora lo stadio ha ospitato ben otto incontri del torneo prima della finalissima. In occasione dell’ultima partita i cancelli verranno aperti presto, consentendo agli spettatori di raggiungere in anticipo i propri posti e godersi tutta la cerimonia.

La sfida sarà fra Spagna e Argentina. La prima a qualificarsi per la finale è stata la Spagna che è riuscita a battere la Francia 2 a 0 nella semifinale. L’Argentina invece ha passato il turno, trainata da Leo Messi, con una rimonta straordinaria sull’Inghilterra.

La Spagna punta a conquistare il suo secondo titolo mondiale dopo la vittoria in Sudafrica nel 2010, mentre l’Argentina vorrebbe eguagliare il Brasile e l’Italia, vincendo per due volte di fila il Mondiale, aggiudicandosi la Coppa del Mondo.