Chi è Ylenia Azzurretti, la fidanzata Frank Matano

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano, accanto al comico da diversi anni e presto mamma del suo primo figlio.

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IPA Frank Matano

Ylenia Azzurretti è la fidanzata di Frank Matano e la donna che da circa sei anni è al suo fianco. Insieme a lei il comico e conduttore ha trovato la felicità e presto diventerà papà per la prima volta.

Chi è Ylenia Azzurretti

Originaria di Caserta, proprio come Frank Matano, Ylenia Azzurretti ha 36 anni e di professione è una regista, sceneggiatrice e documentarista. Si è laureata in Lettere Moderne all’Università Federico II di Napoli, lavorando come sceneggiatrice e regista in diversi documentari di successo.

L’incontro con Frank Matano è avvenuto grazie ai The Jackal. Ylenia ha infatti lavorato per diverso tempo con il gruppo di creators e comici, realizzando con loro alcuni video. Nonostante il grandissimo successo dei suoi lavori, Ylenia ha preferito restare sempre dietro la macchina da presa e non esporsi mai sotto i riflettori.

La sua storia d’amore con Frank Matano è iniziata grazie ad amici in comune. Dopo una lunga frequentazione i due hanno deciso di andare a convivere e ora sono pronti a diventare genitori.

“Lei è di un paese vicino al mio, vicino a Carinola, e ci siamo conosciuti tramite comitiva – ha raccontato Frank qualche tempo fa -. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici”.

Il comico e attore aveva poi raccontato di utilizzare come fonte di ispirazione proprio la sua vita di coppia per sketch comici e improvvisazioni. “La vita di coppia ti permette di affrontare la comicità con meno ansia – aveva detto -. Di base, se stai bene con la tua persona, fai meglio tutto. La mia poi è una regista estremamente in gamba, che mi dà sempre riscontri, pareri e punti di vista interessanti e concreti”.

In quell’occasione Frank aveva anche spiegato di aver condiviso pubblicamente la storia d’amore con Ylenia Azzurretti spinto dall’istinto: “Rendere pubblica la nostra storia è stato naturale. Non c’è alcun ragionamento dietro”.

Frank Matano e Ylenia Azzurretti genitori

Dal successo su Youtube ai programmi televisivi, Frank Matano ha conquistato il pubblico dimostrando tutto il suo talento e ora si prepara ad una nuova avventura: quella di papà. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi infatti, Ylenia Azzurretti sarebbe incinta del primo figlio.

La regista e sceneggiatrice infatti aspetterebbe un bambino. La conferma non è ancora arrivata dai diretti interessati, ma le foto pubblicate dal magazine mostrano curve sospette spuntare da sotto la camicia di Ylenia.

Fonti vicine alla coppia svelano che Frank e la compagna, dopo anni d’amore, avrebbero deciso di allargare la famiglia. Nel frattempo il comico e conduttore potrebbe presto tornare in tv dopo aver preso parte a Stasera a letto tardi.

“Ho caricato dei video non sapendo tutto quello che sarebbe successo – aveva raccontato Frank qualche tempo fa -. Me lo auguravo. Chi sceglie di fare questo lavoro ha un segreto che è quello di volerlo fare e non lo condivide con gli altri perché hai paura che ti prendano per scemo. Mia mamma voleva che andassi all’Università. Sta andando bene, è andata molto bene. Direi che ne sono uscito vittorioso, ma deve continuare. Il cavallo si vede sul lungo”.