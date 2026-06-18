Frank Matano diventerà papà, la fidanzata Ylenia Azzurretti è incinta

Frank Matano starebbe per diventare papà, la fidanzata Ylenia infatti sarebbe incinta.

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IPA Frank Matano

Frank Matano diventerà papà. Il comico e la fidanzata Ylenia Azzurretti aspetterebbero il primo figlio. Un’emozione incredibile per i due, legati ormai da diversi anni.

Frank Matano papà: la fidanzata Ylenia incinta

A svelare la gravidanza di Ylenia Azzurretti (non ancora confermata dai diretti interessati) è il settimanale Chi che ha pubblicato alcuni scatti che lasciano intravedere il pancino della 37enne. Nelle immagini apparse sul magazine, Frank Matano attende la fidanzata in un ristorante di Roma, città in cui i due vivono, per godersi un pranzo insieme. Sotto la camicia azzurra di Ylenia si intravedono forme che lasciano pensare ad una gravidanza.

Frank Matano dunque starebbe per diventare papà. Classe 1989, comico, attore e conduttore, è diventato famoso grazie al suo canale YouTube e ad alcuni scherzi telefonici molto divertenti. Cresciuto fra l’Italia e gli Stati Uniti, ha costruito una carriera divisa fra tv, web e cinema.

“Mamma venne a Carinola con i miei nonni e le sorelle a trovare dei parenti – ha raccontato qualche tempo fa -, mio padre sentì dell’arrivo di queste ragazze americane e si buttò a pesce. Finì che mia madre non è mai tornata in America e si sono sposati: dopo un anno sono nato io, e poi i miei fratelli, Alfredo e Lucia”.

“A Carinola sono stato sempre bene, con un bel gruppo di amici – ha svelato -. Mia madre però ci teneva che facessi un’esperienza negli Stati Uniti e io alla fine sono partito volentieri: visto che sono sempre stato molto timido, e un po’ ci soffrivo, ho pensato che fosse l’occasione per tirare fuori il coraggio. Se ci avessi provato in Italia, da un giorno all’altro, mi avrebbero preso in giro”.

Poi il ritorno in Italia, i primi video su YouTube e l’intuizione di realizzare degli scherzi telefonici divenuti cult. Sino al successo a Le Iene e, in seguito a Italia’s Got Talent e LOL, programmi che l’hanno reso uno dei comici più apprezzati. Ora l’arrivo del primo figlio segna un’altra svolta importante nell’esistenza di Frank, pronti a diventare papà.

Chi è Ylenia Azzurretti

Classe 1989, Ylenia Azzurretti è legata a Frank Matano da ben sei anni. Laureata in Lettere Moderene all’Università Federico II di Napoli, lavora come sceneggiatrice e regista dietro le quinte di moltissimi documentari. Fra le sue opere troviamo Notturno del 2017, All Night Long di Gianluigi Sorrentino del 2015, ma anche Italian Business di Mario Chiavalin.

Nata nel paese vicino a quello di Frank Matano, Ylenia ha incontrato per la prima volta il conduttore e comico grazie ad amici in comune. Il primo incontro sarebbe avvenuto grazie ai The Jackal con cui la Azzurretti ha collaborato nel 2006 per il loro canale YouTube.

Frank Matano è sempre stato molto riservato riguardo il suo rapporto con Ylenia. “Lei è di un paese vicino al mio – ha raccontato qualche tempo fa a Repubblica -, vicino a Carinola e ci siamo conosciuti tramite comitiva. Ci siamo incontrati al tempo del Covid tramite amici di amici”.