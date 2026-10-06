“Ciao nostro amore tormentato. Buon viaggio mamma”: grave lutto per Corrado Formigli

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Corrado Formigli

Grave lutto per Corrado Formigli. Il conduttore di Piazzapulita ha perso l’adorata mamma, che ha voluto omaggiare con un bellissimo messaggio sui social: per l’ultimo saluto, il giornalista ha scelto di ricordare la donna negli anni felici della sua giovinezza. “Ciao meraviglia attorcigliata”, ha scritto nel suo messaggio di addio.

Il saluto di Corrado Formigli alla mamma

Un bellissimo scatto d’epoca, in bianco e nero, che la ritrae giovane e sorridente: così Corrado Formigli ha voluto ricordare l’amata mamma scomparsa. “Ciao meraviglia attorcigliata, ciao nostro amore tormentato. E ricordati, in paradiso non si bara a carte. Buon viaggio mamma”, ha scritto il giornalista nella didascalia che accompagna il post.

Parole che fondono malinconia, tristezza e un pizzico di quell’ironia che sembra aver caratterizzato il rapporto tra i due. Il lutto di Formigli ha profondamente commosso amici e colleghi, che hanno voluto dimostrargli pubblicamente la propria vicinanza: scorrendo i commenti, si scorgono anche i nomi di Fausto Puglisi, Francesca Barra, Serena Bortone e Piero Pelù.

Corrado Formigli, chi era sua madre

Da sempre estremamente riservato sulla sua vita privata, Corrado Formigli ha condiviso pochissimi dettagli su sua madre. Di origini toscane, la donna, stando ad alcune dichiarazioni rilasciate dal giornalista, è stata una figura amorevole e presente: fu lei a rendersi conto che i forti mal di testa lamentati dal figlio durante l’adolescenza non erano un escamotage per saltare la scuola, ma un problema di salute reale. Al piccolo Corrado, infatti, fu diagnosticata una forte emicrania, con la quale ha dovuto fare i conti per gran parte della sua vita.

La scomparsa della mamma del conduttore di Piazzapulita si aggiunge ad un altro profondo lutto: solo lo scorso anno, infatti, Formigli aveva dovuto dire addio all’adorato papà. Anche in quell’occasione, aveva salutato l’uomo con un breve messaggio sui social: “Ciao grande uomo. Quelli come te anche quando vanno via restano. Che ti sia lieve il viaggio, e cerca di non litigare”.

Corrado Formigli, tra pubblico e privato

Professionista diligente e ammirato, Corrado Formigli ha sempre cercato di tenere riservati gli aspetti più privati della sua vita. Nato a Napoli da genitori di origini toscane, il giornalista è cresciuto in una famiglia semplice ma molto unita: dai suoi racconti emerge un’infanzia serena, scandita dagli spostamenti lavorativi del padre e dalla comune passione per la squadra della Fiorentina.

Nonostante la carriera lo abbia portato lontano da casa, Formigli ha sempre mantenuto un legame speciale con i suoi, raccontando di aver continuato a guardare le partite della nazionale insieme all’adorato papà e al figlio Giorgio. Corrado è infatti sposato da molti anni con la collega Stella Prudente, dalla quale ha avuto tre figli.

Gli impegni professionali, intanto, continuano a occupare un ruolo importante nelle giornate del reporter: dal 17 settembre, Formigli è al timone della nuova edizione di Piazzapulita, programma di cui è anche autore. Al centro dello show, in onda dal lontano 2011, ci sono inchieste, reportage, interviste e dibattito sui principali temi dell’attualità. Giunto alla sua 16esima edizione, il format si conferma come uno dei più apprezzati esempi di giornalismo televisivo.