Margaret Qualley nell’abito nero è identica a mamma Andie MacDowell: due gocce d’acqua

Una madre, una figlia e (quasi) lo stesso look ventisette anni dopo: Margaret Qualley e Andie MacDowell ci dimostrano che lo stile è decisamente una questione di DNA

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA - Getty Images Margaret Qualley, Andie MacDowell

Un lungo abito nero, le maniche lunghe e quella semplicità apparente che nasconde la sensualità più letale. Quando Margaret Qualley è apparsa sul tappeto rosso, alla prima newyorkese di Love of Your Life, i più attenti se ne sono immediatamente accorti: non si trattava di un look qualunque, ma di una splendida eco del passato.

Ecco quindi che la mente è volata dritta verso la fine degli anni Novanta, quando sua madre Andie MacDowell dominava le scene con lo stesso identico carisma, confermando che la classe non si impara: si tramanda, e può decisamente attraversare le epoche.

Margaret Qualley, che ha lasciato New York senza fiato con un “semplice” long black dress

In quel di New York, sul red carpet della première di Love of Your Life, da buona protagonista Margaret Qualley ha letteralmente catalizzato l’attenzione generale: per celebrare nel modo giusto il romantic drama in arrivo su Amazon Prime il prossimo 14 ottobre, l’attrice ha scelto una sofisticata creazione firmata Chanel estratta dalla collezione Autunno/Inverno 2026.

Se a prima vista l’abito si presentava come un sempiterno tubino nero a maniche lunghe, caratterizzato da una silhouette sobria, un morbido scollo dritto ed un tessuto che accarezzava la figura con estrema grazia, è bastato appena un movimento a favor di camera per svelare l’effetto sorpresa: parliamo di una profonda scollatura sulla schiena, impreziosita da sottili catene metalliche e dominata da un maestoso fiore di camelia in piuma nera al centro, squisito tributo ai motivi storici della maison parigina.

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Per lasciare la scena al dettaglio erano solo un paio di sandali minimali ma dotati di tacco a spillo a completare l’insieme, mentre la chioma scura è stata strategicamente raccolta in uno chignon alto e raffinato, con alcune ciocche boccolute lasciate libere. Un’apparizione di grande fascino, questa, che non è riuscita a passare inosservata soprattutto tenendo conto dell’effetto déjà vu sortito.

Andie MacDowell, altro red carpet ma stesso charme

È facendo un salto indietro nel tempo fino al lontano 1999 che la magia si compie: ecco che un’iconica immagine d’archivio ci mostra Andie MacDowell alla prima losangelina di The Muse, mentre saluta i fotografi con un radioso sorriso e, caso vuole, un vestito nero molto simile addosso.

La somiglianza è a dir poco impressionante: la silhouette scivolata è la stessa e le maniche lunghe e pulite pure, tipiche del minimalismo di fine millennio. Lo scollo geometrico, il tessuto avvolgente, i sandali alti e persino il portamento fiero sul tappeto scarlatto anticipano in modo sbalorditivo le odierne scelte di stile di Margaret.

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Impossibile non averlo notato: oltre all’innegabile gusto per la sobria sensualità si intende, sono i tratti somatici — gli stessi zigomi scolpiti, le stesse sopracciglia folte e definite, lo stesso sguardo magnetico e quella naturalezza innata — a rendere il tutto ancor più speciale.

Così, mentre Andie continua a incantare con la sua transizione verso una bellezza più matura, la giovane Margaret sta dimostrando di saper tracciare un percorso artistico unico e audace, ma non troppo lontano dalla brillante carriera della madre. Ormai è chiaro: non si tratta solo di vestiti o di citazioni stilistiche consapevoli, piuttosto della dimostrazione lampante che in casa Qualley-MacDowell buon sangue non mente.