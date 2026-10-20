IPA Amalia d'Olanda promossa a Sergente

Una promozione militare celebrata con un secchio d’acqua di mare. È successo alla Principessa Amalia, 22 anni, erede al trono dei Paesi Bassi, che sabato 17 ottobre è diventata sergente della Marina olandese. Le foto diffuse dalla Casa Reale la ritraggono sul ponte di un veliero, in divisa, con le mani dietro la schiena e gli occhi chiusi un istante prima che un commilitone le rovesci addosso l’acqua di mare. Un rito al quale nemmeno la futura Regina ha potuto sottrarsi e che ha affrontato con il sorriso.

Amalia promossa sergente sul ponte della Statsraad Lehmkuhl

La cerimonia si è tenuta nel porto di Den Helder, a bordo della Statsraad Lehmkuhl, un veliero norvegese a tre alberi costruito nel 1914 e noleggiato dalla Marina olandese per l’addestramento degli allievi ufficiali. L’equipaggio era schierato al completo per l’alle hens, l’adunata generale sul ponte, durante la quale è stato letto l’ordine che ufficializzava il nuovo grado. A conferirlo sono stati il viceammiraglio Harold Liebregs, comandante delle forze marittime, e il capitano Maarten Kok.

IPA

Subito dopo è arrivata la secchiata: nella Marina olandese è consuetudine che i distintivi di grado di un neosergente vengano bagnati con acqua salata, e la Principessa non ha fatto eccezione. Considerata la stagione e la temperatura del Mare del Nord, l’esperienza non deve essere stata delle più piacevoli, ma Amalia non ha fatto una piega.

Per la Principessa, però, non era il suo primo “battesimo” dei gradi: già a gennaio, in occasione della promozione a caporale, le sue spalline erano state bagnate con la birra. Questa volta, sul ponte della Statsraad Lehmkuhl, è toccato all’acqua di mare, versata da un secchio davanti ai compagni.

Il percorso militare della futura Regina

Per la Principessa Amalia d’Olanda è la seconda promozione nel giro di pochi mesi. A gennaio, completato l’addestramento militare di base, era stata nominata caporale, dopo aver dovuto rinviare alcune prove fisiche a causa di una frattura al braccio. Il suo ingresso nelle forze armate risale al 2025, attraverso il Defensity College, un programma che consente agli studenti universitari di affiancare allo studio un impiego part-time nella Difesa. La Principessa prosegue infatti i suoi studi all’Università di Amsterdam e, prima di arrivare in Marina a settembre, ha prestato servizio presso lo staff del ministero della Difesa e nell’Aeronautica militare.

Come gli altri candidati, ha affrontato visite mediche, test psicologici e controlli di sicurezza, partendo dal grado più basso. È anche la prima donna della Famiglia Reale olandese a entrare nelle forze armate. Nei giorni precedenti la promozione aveva navigato con gli allievi ufficiali del primo anno, arrivando fino in cima all’albero maestro della nave, a 48 metri d’altezza.

IPA

Al termine del periodo in Marina, il suo percorso proseguirà in altri reparti delle forze armate. Un cammino che la Principessa sta costruendo un passo alla volta (proprio come sta facendo Leonor, futura Regina al Trono di Spagna) e che, a giudicare dalle immagini, affronta con serietà ma anche con una buona dose di spirito di squadra.