Amalia d’Olanda ai Campionati mondiali di equitazione mostra per la prima volta la cicatrice al braccio

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Getty Images La Principessa Amalia d'Olanda

Una scelta coraggiosa quella della Principessa Amalia d’Olanda, che ha deciso di mostrare per la prima volta la lunga cicatrice al braccio causata dalla caduta da cavallo dello scorso anno. Nonostante l’incidente la passione per i cavalli dell’erede al trono non è affatto svanita, tanto da partecipare ad Aquisgrana ai Campionati mondiali di equitazione. La Principessa è stata una delle protagoniste della giornata, non passando certo inosservata: ha indossato uno splendido abito estivo bianco a righe verdi di Nina Blanc.

La Principessa Amalia d’Olanda mostra per la prima volta la cicatrice al braccio

Un evento nell’evento la presenza di Amalia dei Paesi Bassi ad Aquisgrana: la Principessa ha inaugurato i Campionati Mondiali di Equitazione FEI 2026, dove hanno partecipato tanti volti noti delle corone europee. L’erede al trono è arrivata all’Allianz Park a bordo della storica Crème Calèche del 1898, la carrozza che la regina Emma donò alla figlia Guglielmina per la sua salita al trono e che nel 1966 accompagnò il fidanzamento di Beatrice e Claus. Amalia ha poi assistito alla serata di apertura dagli spalti, dove era seduta accanto, tra gli altri, all’Infanta Elena, alla regina Mary di Danimarca e a Zara Tindall.

Per l’occasione, la Principessa ha indossato un abito lungo bianco con strisce verdi, senza maniche, che lasciava intravedere le braccia: una scelta ben precisa, che le ha permesso di mostrare, per la prima volta, la lunga cicatrice al braccio sinistro, conseguenza di un intervento chirurgico a cui si è sottoposta nel giugno del 2025.

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Fino ad ora la Principessa aveva celato la cicatrice con abiti a maniche lunghe, o aveva coperto con scialli il segno durante le cene formali in cui si presentava a braccia scoperte. Amalia d’Olanda si è infortunata durante una cavalcata nel giugno del 2025. All’epoca, l’incidente suscitò grande apprensione e il Servizio Informazioni del Governo olandese rilasciò un comunicato in cui si spiegava che la Principessa si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico al braccio in seguito a una brutta caduta durante una lezione di equitazione.

L’incidente ne rinviò l’ingresso nell’addestramento militare (che la Principessa ha comunque portato a termine lo scorso gennaio) e segnò un punto di svolta significativo nel suo rapporto con l’equitazione, una delle sue grandi passioni. Ciononostante, pochi giorni dopo la Principessa riapparve a un evento ufficiale al fianco del padre, Re Guglielmo Alessandro, con il braccio al collo.

L’abito a righe di Amalia d’Olanda è il perfetto summer dress

Per i Campionati Mondiali di Equitazione FEI 2026 la Principessa Amalia ha scelto un abito perfetto per l’occasione, un vestito bianco a strisce verdi di Nina Blanc in lino, dal costo di 295 euro (e ancora disponibile sullo shop del brand), che si annoda alle spalle, dando al capo un sapore romantico.

La Principessa ha scelto poi di abbinare al vestito – che arriva giusto alla caviglia – delle décolleté con tacco in suede ton sur ton, e una pochette dello stesso tono di verde. Con la scelta di questo abito Amalia ha voluto mostrare quella cicatrice che fino a ora non aveva avuto il coraggio di mostrare con tanta disinvoltura.

Dopo l’intervento il padre aveva raccontato dei progressi della principessa Amalia: “Sono rimasto molto colpito. Sta affrontando la situazione benissimo; siamo molto orgogliosi di lei”.