Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Colin Farrell ed Emma Fogarty

Una maratona può diventare il più originale dei regali di compleanno, soprattutto quando a tagliare il traguardo con noi c’è una delle persone a cui vogliamo più bene. Lo sanno bene Colin Farrell ed Emma Fogarty, protagonisti di una storia di amicizia che merita di essere raccontata.

A farlo è la regista Rachel Fleit, che con il documentario The Slightest Touch, disponibile dal 26 novembre su HBO Max, ci fa conoscere una coppia di amici decisamente speciale. E ci regala l’occasione di scoprire qualcosa in più sull’uomo (meraviglioso) che si nasconde dietro il divo hollywoodiano.

Colin Farrell, il regalo speciale per i 40 anni di Emma Fogarty

Quando nell’ottobre del 2024 Colin Farrell partecipa alla maratona di Dublino, ad attenderlo lungo il percorso c’è una persona speciale. È Emma Fogarty, sua grande amica, pronta ad affrontare insieme a lui l’ultimo tratto della gara sulla propria carrozzina.

Per la donna, spegnere quaranta candeline ha rappresentato una conquista enorme. Le previsioni dei medici, quando era ancora piccolissima, erano infatti tutt’altro che incoraggianti. Emma è nata con l’epidermolisi bollosa, conosciuta anche come sindrome della pelle di farfalla, una condizione ereditaria che può causare ferite e vesciche persino in seguito a uno sfregamento.

Da anni impegnata a far conoscere la patologia, ha trovato nella popolarità dell’amico un prezioso alleato per dare visibilità alla sua battaglia. Da qui l’idea di trasformare un compleanno così significativo in un’occasione per raccogliere fondi.

Nel documentario The Slightest Touch riviviamo anche i preparativi di quella giornata, tra gli allenamenti dell’attore e le accortezze necessarie per permettere a Emma di prendere parte alla gara. Senza rinunciare a qualche momento esilarante, come quello in cui Farrell mostra la generosa scorta di snack e cioccolato che lo aspetta dopo la corsa.

L’amicizia con Emma e il lato più intimo del divo

A far incrociare le strade della donna e del divo di Hollywood è stata una premiazione nel 2010. L’attore sosteneva già Debra Ireland, organizzazione impegnata nell’assistenza alle persone con epidermolisi bollosa, mentre la donna veniva premiata per il suo lavoro di sensibilizzazione.

Negli anni è nata una complicità fatta di battute, affetto e confidenze, grazie alla quale anche Farrell ha trovato conforto in alcune delle stagioni più delicate della propria esistenza.

IPA

E proprio qui The Slightest Touch riserva le maggiori sorprese. Abituati a vederlo nei panni dei personaggi più disparati sul grande schermo, scopriamo un Colin Farrell più vulnerabile, alle prese con sentimenti estremamente familiari: la paura di perdere un genitore, il peso di un passato difficile e le responsabilità che comporta essere padre.

L’attore si sofferma sul legame con Eamon, il papà gravemente malato durante la realizzazione del documentario, sulla sua storia di dipendenza e sull’amore per il figlio James, affetto dalla sindrome di Angelman.

The Slightest Touch, una storia di affetto e complicità

A rendere piacevole la visione del documentario è soprattutto la spontaneità di Emma Fogarty, che tra una medicazione e l’altra conserva il gusto per le battute e i piccoli piaceri quotidiani.

C’è spazio anche per riflettere sulla necessità di investire maggiormente nella ricerca sulle malattie rare, un tema particolarmente caro a entrambi i protagonisti.

Ma il cuore del film è racchiuso nella naturalezza con cui Colin ed Emma riescono a stare insieme. In fondo, il privilegio di avere un grande amico è anche quello di potersi mostrare vulnerabili, senza perdere il gusto di ridere di sé stessi. E su questo i due irlandesi sembrano avere parecchio da insegnarci.