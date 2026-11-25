Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Getty Images Andy Taylor

Si è spento a 65 anni Andy Taylor, storico chitarrista dei Duran Duran. Nel 2018 al musicista era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico, contro il quale ha combattuto con grande tenacia.

Addio a Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran

Andy Taylor, chitarrista della celebre band dei Duran Duran, si è spento a 65 anni dopo una lunga battaglia contro un cancro alla prostata. Nel novembre 2022, il musicista aveva annunciato che quattro anni prima gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata metastatico al quarto stadio. Le cure a cui si stava sottoponendo lo avevano costretto a non partecipare alla cerimonia di quell’anno, durante la quale la band era stata inserita nella Rock & Roll Hall of Fame.

A confermare la dipartita è stata la famiglia dell’artista, che ha condiviso un comunicato con il magazine Variety: “Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre affettuoso e il nonno più orgoglioso”, si legge nella dichiarazione. “Era la roccia della nostra famiglia. Nonostante tutte le incredibili esperienze che la musica gli ha regalato, la famiglia è sempre venuta prima di tutto. Nulla lo rendeva più felice che averci tutti insieme, e non importa quanto lontano lo abbia portato la musica, il suo cuore era sempre a casa”.

Andy Taylor lascia la moglie Tracey, i figli Georgina, Isabella, Bethany e Andrew e il nipote Albie. La famiglia ha chiesto che, in sua memoria, vengano effettuate donazioni a favore di una fondazione benefica contro il cancro alla prostata, anziché inviare fiori.

Andy Taylor, il saluto della band

La notizia della morte di Andy Taylor è stata condivisa anche sull’account ufficiale della band dei Duran Duran: nel post si legge che l’artista è morto serenamente, circondato dall’affetto dei suoi familiari. Anche Simon Le Bon, frontman del gruppo, ha rilasciato alcune dichiarazioni per ricordare l’amico scomparso: “C’è un enorme vuoto a forma di Andy Taylor nel mio cuore. Non si rimarginerà mai, e non permetterò che accada. Mi mancherà e gli vorrò bene per tutti i giorni della mia vita”, ha spiegato a Sky News.

Non sono mancati messaggi dagli altri membri del gruppo. John Taylor ha definito il suo compagno di band “un demonio. Un dispensatore di riff micidiali, un melodista, un poeta delle sei corde e un cantante dalla voce straordinaria”. Infine, un plauso alla sua arte: “Andy nei primi tre album dei Duran Duran: non una sola nota fuori posto“.

Il batterista Roger Taylor lo ha ricordato come il “genio di Newcastle” e “l’energia pura della band”, spiegando: “Il dolore è profondissimo, ma l’ammirazione e il rispetto sono ancora più grandi per quel Taylor che, pur non essendo mio fratello di sangue, lo sarà per sempre”. Il tastierista Nick Rhodes gli ha invece dedicato una poesia, concludendola con il verso: “Addio, fuoco demoniaco, scintilla inarrestabile”.

La storia di Andy nei Duran Duran

Andy Taylor entrò nei Duran Duran nel 1980 dopo aver risposto a un annuncio: faceva quindi parte della formazione originale del gruppo insieme a Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor. Nel 1986 lasciò la band per divergenze artistiche durante la registrazione di Notorious. Nel 2001, dopo circa 15 anni, si riunì agli ex compagni in concomitanza con la reunion della band, restando nella formazione fino al 2006.