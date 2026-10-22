Addio ad Antonio Boccuni, storico bodyguard dei Negramaro: “Il vuoto che lasci è incolmabile”

Negramaro in lutto per la perdita di Antonio Boccuni, storico bodyguard della band salentina, diventato ormai come uno di famiglia

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Nicoletta Fersini

Giornalista, Content Editor, SEO Copywriter

Giornalista ed evocatrice di parole: appassionata di lifestyle, tv e attualità. Inguaribile curiosa, osserva il mondo. Spesso sorseggiando un calice di vino.

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Addio ad Antonio Boccuni, storico bodyguard dei Negramaro: “Il vuoto che lasci è incolmabile”
IPA
Giuliano Sangiorgi
Chi era Antonio Boccuni? Quando è nato il gruppo Negramaro? Quali sono le canzoni più note dei Negramaro?

Un dolore improvviso ha scosso i Negramaro. È morto Antonio Boccuni, che per una vita ha affiancato la band salentina come addetto alla security. Aveva 57 anni quando è stato colto da un infarto che non gli ha lasciato scampo. Non era un semplice collaboratore, ma un compagno fidato e un autentico angelo custode, dentro e fuori dal palco.

L’addio dei Negramaro e di Giuliano Sangiorgi

La notizia della morte di Antonio Boccuni è giunta tramite il profilo Instagram dei Negramaro, che hanno voluto esprimere il proprio dolore con una dedica carica d’amore, ma anche di riconoscenza: “Dopo tutti questi anni insieme, il vuoto che lasci è incolmabile. Grazie per essere stato parte di noi”, si legge nel post.

Accanto a questo messaggio, un carosello di foto tra cui uno scatto rubato dal palco durante un live, in cui il bodyguard sorride con il pass al collo e Giuliano Sangiorgi a cavalcioni sulle sue spalle. Il frontman della band ha ricondiviso l’immagine, senza però proferire alcuna parola. Talvolta, il dolore non trova modo di esprimersi e si sceglie la via del silenzio.

Le parole del tastierista Andrea Mariano

In una storia condivisa sempre su Instagram, anche le parole di Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro: “Le persone capitano nella tua vita e non le scegli ma, per tanti motivi, scegli quelle a cui legarti, quelle con cui trascorrere i momenti più belli, più difficili, più incredibili e diventano anni e ricordi e amore“, scrive su sfondo nero.

“Anche se lo sai che la vita può essere tremendamente ingiusta, e lo sappiamo da millenni, non ci pensi mai che questi legami potrebbero spezzarsi da un momento all’altro – prosegue -. E quando si spezza un legame in maniera inaspettata non lo accetti, anche se sai che è così. È la vita, e la morte. Da sempre. È così. E poi pensi, cosa avresti potuto fare di più o di meno? Quali parole hai dimenticato, quali pensieri hai evitato, quali abbracci? Quante distrazioni ti rubano pezzi di vita? Quanti ne perdi per strada mentre corri? E poi? E poi è troppo tardi”.

Il cordoglio del mondo della musica e dello spettacolo

Nato a Taranto, Antonio Boccuni aveva poi vissuto a Genova, intraprendendo nel capoluogo ligure l’attività nel settore della sicurezza. Dapprima il lavoro nelle discoteche della riviera, successivamente l’apertura della Main Agency srl insieme al fratello Francesco e a un altro socio, nel nome di una professionalità che lo ha fatto conoscere in tutta Italia, fino al sodalizio con i Negramaro, che ha accompagnato in ogni traguardo ed evento più importante.

Non sorprendono, dunque, i tanti messaggi di cordoglio giunti dal mondo della musica e dello spettacolo. Lo hanno ricordato Emma Marrone, Giorgia, Levante, Alessandra Amoroso, ma anche Ermal Meta, Gigi D’Alessio, Serena Brancale, Edoardo Leo, Aiello. “Indimenticabile, resterai nel cuore di tutti Antonio dolcissimo e generoso, sempre. Ci mancherai!”, scrive Giuseppe Fiorello. E l’elenco potrebbe continuare, a cui si aggiungono decine di fan che hanno inviato messaggi di affetto.

Infarto Musica