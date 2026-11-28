Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ansa Laura De Renzis

Le piscine italiane da oggi sono più silenziose. Laura De Renzis, la storica allenatrice che per undici anni ha guidato la Nazionale di nuoto sincronizzato, è morta a Roma, la città dove era nata e dove ha scritto quasi tutta la sua storia. Aveva compiuto 64 anni lo scorso 14 novembre. Piangono la sua scomparsa il marito Cesare Butini, direttore tecnico della Nazionale di nuoto, e la figlia Alice, insieme a un movimento intero che le deve moltissimo.

Chi era Laura De Renzis, la ct che ha portato il sincro azzurro sul podio mondiale

Prima della panchina c’è stata l’acqua. Romana, diplomata al liceo scientifico, Laura raccoglie medaglie fin dalle categorie giovanili, poi nel 1987 conquista il suo primo titolo italiano assoluto e nel 1989 vola agli Europei di Bonn. Nel 1982, giovanissima e ancora in piena attività agonistica, inzia ad allenare.

Da lì parte una scalata costante. Nel 1990 prende la guida tecnica della Roma Nuoto, l’anno dopo, ai Mondiali di Perth, inizia a lavorare con le squadre azzurre e dal 1993 dirige il settore sincro del Villa Flaminia. Con i club mette in fila 21 titoli italiani assoluti tra singolo, doppio e squadra, il primo nel 1995.

Nel 2000 arriva la chiamata che cambia tutto: diventa commissario tecnico della Nazionale di nuoto sincronizzato, incarico che manterrà fino al 2011. Tre Olimpiadi, cinque Mondiali, sette Europei e undici medaglie continentali tra squadra, singolo, doppio e libero combinato. Il ricordo più luminoso porta la data del 2009 e l’indirizzo di casa. Ai Mondiali di Roma 2009 Beatrice Adelizzi prende il bronzo nel singolo libero e regala al sincro italiano la prima medaglia iridata della sua storia. Nello stesso anno, ad Andorra, l’Italia chiude in vetta alla classifica per nazioni della Coppa Europa.

Sotto la sua guida sono cresciute atlete come Mara Brunetti, Letizia Nuzzo, Brunella Carrafelli, Lorena Zaffalon, Beatrice Spaziani, Costanza Fiorentini, Monica Cirulli, Elisa Plaisant, Chiara Azzali e le Andolfi, Margherita e Federica.

Lasciata la panchina, ha scelto di restare vicina all’acqua da un’altra angolazione, quella dell’organizzazione dei grandi eventi. Ha lavorato con European Aquatics, la vecchia LEN, fino al 2021, seguendo lo stesso fronte per la Federnuoto. Dal 2017 al 2021 ha fatto parte della commissione tecnica di World Aquatics, dove nel 2025 era diventata vicedirettrice.

Laura De Renzis e Cesare Butini, il dolore della famiglia e del mondo del nuoto

In casa De Renzis-Butini il nuoto è sempre stato una lingua comune. Lui guida la direzione tecnica della Nazionale, lei ha passato una vita a bordo vasca, e a fine 2025 erano stati entrambi tra i premiati del Pinguino d’Oro. Oggi il pensiero va a Cesare e alla figlia Alice, stretti nell’affetto di tutto l’ambiente.

Anche il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio, ha voluto stringersi ai familiari e alla Federnuoto, ricordando quanto Laura abbia fatto per far conoscere il sincro italiano oltre i confini e per tenere alta la bandiera dello sport azzurro. In vasca e fuori era stimata da tutti, per competenza e umanità.

Dal 2017 la disciplina si chiama nuoto artistico, e le ragazze che oggi scendono in acqua con i colori azzurri seguono ancora una rotta che lei ha contribuito a tracciare, partendo da quella giovane romana che nel 1982 aveva deciso di guardare l’acqua anche dal bordo.