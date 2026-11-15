Demi Moore, glamour senza tempo

Parata di stelle al Baby2Baby, la serata di gala organizzata dall'omonima associazione benefica che offre beni di prima necessità a bambini e famiglie che vivono in stato di povertà negli Stati Uniti. Tra le più ammirate sul red carpet, c'è senza dubbio Demi Moore, che per l'occasione ha scelto un look dal sapore gotico-romantico, perfetto per la stagione autunnale. L'attrice ha infatti sfilato con un lungo abito nero in organza, impreziosito da balze tridimensionali su scollo e polsini e spezzato in vita da un suggestivo nastro azzurro polvere.