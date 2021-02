Chi è Daiana, la sorella di Silvia Toffanin

editato in: da

Ha un nome un po’ particolare e non è certo famosa come sua sorella Silvia: stiamo parlando di Daiana Toffanin, donna bellissima e molto riservata. Stando sempre particolarmente attenta alla propria privacy, non ha mai fatto parlare molto di sé – tanto che sono in molti a non conoscere la sua esistenza.

Silvia Toffanin è una conduttrice molto amata dal pubblico. Da anni alla guida di Verissimo, la trasmissione del sabato pomeriggio di Canale 5, ha un talento innegabile e una grande delicatezza nel trattare anche i temi più difficili, riuscendo sempre a far sentire i suoi ospiti a proprio agio. E non ha mai voluto un “avanzamento di carriera”, ben consapevole che qualsiasi altro impegno l’avrebbe tenuta troppo tempo lontana dalla sua famiglia. Tra i suoi affetti più cari c’è proprio sua sorella minore, Daiana.

Anch’essa nata a Cartigliano, piccolo paesino in provincia di Vicenza, la bella Daiana è di qualche anno più giovane di Silvia. Le due sorelle sono cresciute insieme e hanno avuto un’infanzia splendida, ricca di amore. E quando la maggiore delle Toffanin ha lasciato il nido, trasferendosi giovanissima a Roma per cercare fortuna nel mondo dello spettacolo, Daiana è rimasta assieme ai genitori. Sulla sua vita privata non abbiamo alcuna informazione: proprio come Silvia, è riservatissima e non ama i social network.

Inoltre, essendo da sempre lontana dalle luci dei riflettori, scoprire qualcosa in più sul suo conto è praticamente impossibile. In alcune rare occasioni, le due sorelle sono state fotografate insieme: la somiglianza è davvero incredibile, sebbene Silvia sia castana e Daiana invece bionda. I lineamenti del viso sono gli stessi, così come l’innegabile eleganza che ha reso la Toffanin tanto apprezzata nel panorama televisivo italiano.

Sappiamo inoltre che le due sorelle sono da sempre molto legate. Trascorrono insieme gran parte delle loro vacanze, durante le quali Daiana si comporta da adorabile zia con i suoi nipotini Lorenzo e Sofia – i figli che Silvia ha avuto dal suo amore con Pier Silvio Berlusconi. In casa Toffanin vige grande armonia dall’alba dei tempi, e non è un segreto che la conduttrice abbia un rapporto splendido con tutta la famiglia. Entrambe hanno vissuto di recente un terribile lutto, quando la loro mamma Gemma si è spenta dopo una breve malattia. E solo insieme hanno trovato la forza di andare avanti, rialzandosi dopo questo dramma che le ha duramente colpite.