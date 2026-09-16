Cambio look o finzione? Questo è il dilemma: in front row da Thom Browne, Demi Moore ha rubato la scena ancora una volta con un look clamoroso abbinato ad un inedito taglio corto

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Demi Moore alla sfilata di Thom Browne alla New York Fashion Week 2026

Se c’è una cosa che a Demi Moore riesce bene quasi quanto cambiare pelle sul grande schermo o ridefinire le regole del glamour, questa è di certo confondere le idee. Il front row della sfilata di Thom Browne, in occasione della New York Fashion Week 2026, ha fatto da sfondo all’ennesimo colpo di scena: un caschetto corto, netto e geometrico abbinato ad un outfit dal sapore preppy, rigorosamente total black. Un taglio look radicale o puro illusionismo haute couture?

Demi Moore, sul colpo di scena (e stile) a New York: ecco come ci ha nuovamente ingannati

L’immagine della diva romantica, avvolta in una nuvola bianco candido, da Magda Butrym è già un lontano ricordo: alla New York Fashion Week 2026 è andato in scena il capitolo più dark e sofisticato del guardaroba di Demi Moore.

Con un look firmato interamente da Thom Browne, in occasione della sfilata atta a presentare la collezione Spring/Summer 2027 della maison, l’attrice ha attirato l’attenzione trasformandosi in una via di mezzo tra un’algida studentessa d’élite e un’icona goth d’avanguardia. Protagonista indiscusso, oltre alla tenuta nero profondo, è stato un audace caschetto corto, ma di questo ce ne occuperemo dopo.

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Il look in front row? Un vero e proprio capolavoro nel segno del contrasto, che incarna alla perfezione quell’estetica preppy ma destrutturata tipica del linguaggio del designer americano. Mentre la porzione superiore giocava con i canoni del menswear più rigoroso, svelando sotto al bomber di pelle nera una camicia bianca classica, abbinata a cravatta sottile, a bilanciare la severità del busto ci pensava una straordinaria gonna asimmetrica in leggerissimo chiffon semitrasparente.

Il pezzo, caratterizzato da profonde plissettature verticali, si muoveva ad ogni passo creando spacchi audaci a scoprire le gambe, velate da calze scure, ed il paio di svettanti décolleté stringate bicolore, black & white. Completavano l’opera un cardigan coordinato, altrettanto see through, dei grandi occhiali da vista dalla montatura scura, ad aggiungere un non so che di intellettuale all’insieme, una borsa a mano in tinta — precisamente la Mrs.Thom Handbag — ed una manicure rosso laccato.

La verità sul carré di Demi Moore da Thom Browne

Ma veniamo al drastico cambio look che ha sconvolto l’intero globo terracqueo: pare che l’irriverente caschetto bombato con riga laterale che nella Grande Mela si è visto sostituire la leggendaria chioma corvina di Demi Moore sia un inganno. L’ennesimo. Un piccolo capolavoro di hair styling strategico, noto nei backstage come faux bob (o finto carré).

Per ricrearlo senza ricorrere alle forbici, i capelli lunghissimi della star sono probabilmente stati lavorati mantenendo le ciocche frontali più libere e corte ad incorniciare il viso, mentre il resto delle lunghezze sulla schiena è stato abilmente nascosto: dapprima legato in una treccia, o comunque una coda molto bassa e morbida, è stato poi ripiegato verso l’interno e fissato con cura alla nuca, tramite una fitta rete di forcine invisibili.

Infine, l’alto colletto della camicia ed il volume del bomber hanno fatto il resto del lavoro, sigillando l’illusione e comprimendo l’acconciatura in un perfetto e geometrico taglio corto a livello della mascella. Facile, no?