Il paradiso delle signore cambia programmazione, il nuovo orario

Se ogni pomeriggio alle 16,15 sei già seduta sul divano pronta a scoprire cosa combinano Adelaide, Marcello e tutta la squadra del Grande Magazzino milanese, preparati a un piccolo cambio di abitudini. Da lunedì 7 settembre 2026 Il paradiso delle signore torna su Rai 1 con l’undicesima stagione, ma non nello slot a cui eravamo abituati. Un piccolo cambiamento che il pubblico digerirà velocemente e che potrebbe addirittura migliorare la fruizione della soap che da anni appassiona il pubblico della prima Rete che da anni ha deciso di riporre la propria fiducia nella versione daily della produzione.

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La novità è semplice da spiegare ma non passerà inosservata: il nuovo orario della soap è alle 16,00, subito dopo la chiusura de La Volta Buona, il contenitore pomeridiano condotto da Caterina Balivo che riparte in concomitanza con la soap per la nuova stagione. Fino allo scorso anno l'appuntamento scattava alle 16,15, lasciando qualche minuto di respiro tra un programma e l'altro. Ora invece Rai 1 ha deciso di eliminare quello spazio vuoto, incastrando la fiction subito dopo il talk show, come un tassello che si aggancia perfettamente al precedente.

Non è una scelta casuale. L'obiettivo, spiegano dagli uffici di viale Mazzini, è costruire un pomeriggio più fluido e compatto, mirato a trattenere il pubblico da un programma all'altro senza cali di attenzione. Accorciare i tempi morti significa anche difendersi meglio dalla concorrenza, che nella fascia del primo pomeriggio si fa sempre più agguerrita. Una conseguenza diretta di questo spostamento riguarda anche il Tg1, che dalle 16,00 tradizionali trasloca alle 16,45, andando in onda subito dopo i titoli di coda della soap.

Cosa cambia davvero per chi segue la soap ogni giorno

Per gli affezionati, quelli che negli anni hanno imparato a scandire il pomeriggio sull'orologio del Paradiso, la domanda è una sola: quanto inciderà questo aggiustamento sulla visione quotidiana? La risposta, in fondo, è rassicurante. Non cambia il giorno, non cambia il canale e fortunatamente nemmeno la formula: cambia solo il minuto in cui accendere la tv, quindici minuti prima rispetto all'anno scorso. Uno spostamento da poco ma da tenere a mente, poiché si potrebbero perdere i primi minuti del proprio programma preferito.

La nuova stagione arriva peraltro carica di novità che terranno incollato il pubblico ancora più di prima: 160 episodi inediti, l'ingresso di volti nuovi come la famiglia Corsi e la new entry Elisa Croce nel ruolo di capocommessa, insieme al ritorno dei personaggi storici che hanno fatto innamorare milioni di spettatrici e spettatori. Le vicende riprendono nella Milano di fine anni Sessanta, con un clima sociale in fermento che si intreccia, puntata dopo puntata, con gli intrighi e i sentimenti dei protagonisti del Grande Magazzino.

Insomma, basterà impostare una nuova sveglia sul telefono, spostare avanti di un quarto d'ora l'appuntamento fisso e tutto tornerà come sempre: la stessa complicità con i personaggi di sempre, solo con un orologio leggermente diverso. Del resto, chi ama davvero questa storia sa che non è mai stata una questione di minuti, ma di quanto ci si affeziona a chi, ogni giorno, ci tiene compagnia dallo schermo di casa.