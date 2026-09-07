Il paradiso delle signore cambia programmazione, il nuovo orario

Il primo dei 160 episodi de "Il paradiso delle signore" va in onda con la nuova programmazione: qual è il nuovo orario scelto per la soap

Foto di Martina Dessì

Martina Dessì

Lifestyle Specialist

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

3 min di lettura

Il paradiso delle signore cambia programmazione, il nuovo orario
Ufficio Stampa Rai
Il paradiso delle signore

Se ogni pomeriggio alle 16,15 sei già seduta sul divano pronta a scoprire cosa combinano Adelaide, Marcello e tutta la squadra del Grande Magazzino milanese, preparati a un piccolo cambio di abitudini. Da lunedì 7 settembre 2026 Il paradiso delle signore torna su Rai 1 con l’undicesima stagione, ma non nello slot a cui eravamo abituati. Un piccolo cambiamento che il pubblico digerirà velocemente e che potrebbe addirittura migliorare la fruizione della soap che da anni appassiona il pubblico della prima Rete che da anni ha deciso di riporre la propria fiducia nella versione daily della produzione.

Perché cambia l’orario de Il paradiso delle signore

Vuoi continuare a leggere?

Iscriviti e avrai accesso completo a tutti i nostri contenuti.

Caterina Balivo Rai 1 Serie tvStar e Vip