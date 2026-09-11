Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre 2026

Dopo una scoperta sconvolgente, l'equilibrio a Villa Guarnieri si rompe e Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide: trame de "Il paradiso delle signore" dal 14 al 18 settembre 2026

Ufficio stamoa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 14 al 18 settembre. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa ha aperto con la ferita per la scomparsa di Rosa che segna le giornate al Paradiso; Marcello rientra a Milano provato e, con l’aiuto di Roberto e Matteo, si organizza un momento per ricordarla. In negozio la nuova figura di riferimento è Elisa, che impone una gestione più rigorosa tra le Veneri e spinge per nuovi assetti nella Galleria, mentre cresce l’interesse per un misterioso spazio da destinare ad attività.

In parallelo emergono le tensioni tra le famiglie e il mondo della moda: Odile cerca di convincere lo stilista Iacopo a entrare nella GMM ma la situazione resta in divenire; il ritorno di Irene e Johnny alimenta il desiderio di ritrovare il proprio posto al Paradiso, mentre Lia e Simona lottano per guadagnarsi la fiducia come Veneri. Al Circolo, l’arrivo di Carla con il figlio Iacopo crea sospetti in Adelaide e attenzione da parte di Umberto.

La tensione tra affari e relazioni culmina con scelte decisive: dopo confronti difficili Odile affronta Umberto e Adelaide per l’ombra di un segreto pericoloso; Marcello decide di pubblicare un articolo che ricorda Rosa; e la settimana si chiude con l’annuncio dell’ingresso dei Corsi nella GMM e con l’inaugurazione del corner di Delia, un evento che mette in luce rivalità, incidenti in agguato e verità a Villa Guarnieri.

Anticipazioni della settimana dal 14 al 18 settembre

Lunedì 14 settembre 2026

Johnny parteciperà a una manifestazione contro la guerra in Vietnam insieme a Valter e Marcello. Per Mimmo si aprirà una possibilità lavorativa interessante, ma lui teme che accettarla significhi mancare di rispetto a Ciro. Elisa sarà costretta a richiamare Irene per il suo comportamento da capocommessa. Dopo una scoperta sconvolgente, l’equilibrio a Villa Guarnieri si rompe e Odile e Marta decidono di affrontare insieme Umberto e Adelaide.

Martedì 15 settembre 2026

Un arrivo inaspettato trattiene Marta a Villa Guarnieri. Valter verrà licenziato dopo non essersi presentato al lavoro a seguito di una notte trascorsa in questura e Johnny proverà ad aiutarlo. Marcello insisterà perché Paradiso Donna prenda posizione sulla guerra in Vietnam, ma la redazione non sarà d’accordo. Iacopo intende presentare i suoi abiti alla sfilata della Camera Nazionale della Moda Italiana, mentre Odile manterrà un atteggiamento cauto. Anita assisterà a una dura discussione tra Adelaide e Umberto.

Mercoledì 16 settembre 2026

Elisa sarà preoccupata per l’eventuale assunzione di Valter al Paradiso come aiuto magazziniere, perché potrebbe mettere a rischio un segreto importante; al tempo stesso il ragazzo attirerà l’attenzione delle Veneri. Irene vincerà una scommessa con le amiche che la porterà a vivere una serata particolare. Anita si preparerà per il torneo di scacchi al Circolo, dove Mimmo lavorerà come cuoco sotto la supervisione rigorosa di Rebecca. Umberto si concederà un momento di spensieratezza con Carla.

Giovedì 17 settembre 2026

Il torneo di scacchi al Circolo avrà inizio: Umberto e Carla faranno il loro ingresso e Adelaide noterà la complicità tra i due. Burgio risolverà un problema improvviso in cucina, spingendo Rebecca a ricredersi sul suo conto. Iacopo prenderà una decisione senza consultare Odile, tradendo la sua fiducia. Nel frattempo Delia e Botteri continueranno a pensare ai preparativi del matrimonio e la questione dell’abito rimarrà fonte di attrito. L’articolo sul Vietnam per Paradiso Donna scatenerà nuovi scontri in redazione e Adelaide cercherà conforto in una persona a lei cara.

Venerdì 18 settembre 2026

Dopo aver accettato che non sarà lui a realizzare l’abito di Delia, Botteri si concentrerà sul resto dei preparativi ma un imprevisto rischierà di sconvolgere i piani dei futuri sposi. Rebecca ringrazierà Mimmo per aver risolto il problema del menu per i bambini al Circolo. Valter ed Elisa scopriranno che una loro conoscenza del passato frequenta il Paradiso. Umberto troverà conforto nelle attenzioni di Carla. Per stare vicino a Marta, Odile deciderà di tornare a Villa Guarnieri, dove a sorpresa si presenterà un componente della famiglia assente da molto tempo.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Preparativi nuziali in bilico: i preparativi per il matrimonio di Delia e Botteri avanzano, ma un imprevisto mette a rischio i piani degli sposi e alimenta tensioni familiari e professionali.

Il ritorno del passato a Villa Guarnieri: il ritorno di un componente di famiglia riaccende conflitti e porta Odile a tornare a Villa Guarnieri per stare vicino a Marta, con ripercussioni su Umberto e Adelaide.

La questione del Vietnam scuote la redazione: le proteste contro la guerra in Vietnam coinvolgono Johnny, Valter e Marcello e provocano scontri interni su Paradiso Donna riguardo alla presa di posizione editoriale.

Rischio di scoperta e nuove assunzioni: l’ipotesi dell’assunzione di Valter al Paradiso crea preoccupazioni per i segreti nascosti, mentre la sua presenza attirerà l’interesse delle Veneri e complicherà relazioni e equilibri interni.

Ambizioni di moda e fiducia tradita: Iacopo continuerà a cercare spazio per le sue creazioni, prendendo decisioni che metteranno a dura prova la fiducia con Odile e la posizione nella GMM.

Opportunità lavorative e lealtà messe alla prova: Mimmo si troverà di fronte a un’opportunità che potrebbe scontentare Ciro, mentre figure come Burgio e Rebecca vedranno rivalutate competenze e ruoli dopo eventi al Circolo.