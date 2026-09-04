Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 7 all’11 settembre 2026

Ufficio Stampa Rai Il paradiso delle signore

Settimana ricca di novità per Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle 16:10. Ecco cosa succederà ai protagonisti della serie ambientata a Milano tra gli Anni ’50 e ’60, nelle puntate dal 7 al 11 settembre. Iniziata nel dicembre 2015, la soap è ormai arrivata alla ottava stagione. Scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Nei giorni estivi che fanno da sfondo all’inizio della settimana, la morte di Rosa ha segnato profondamente l’ambiente del grande magazzino. Marcello rientra a Milano con una ferita che sembra difficile da sanare, mentre Roberto e Matteo provano a organizzare una serata in suo ricordo per celebrare un nuovo inizio. In questo clima di cambiamento arriva anche Elisa Croce, nuova capocommessa dal carattere austero, e resta alta la curiosità per un misterioso spazio nella Galleria che dovrà ospitare una nuova attività. Sempre in queste giornate, Odile tenta di convincere lo stilista Iacopo Corsi ad entrare nella GMM, e riceve una visita inattesa.

La settimana prosegue con tensioni interne al Paradiso: Marcello reagisce male all’idea di dedicare un articolo commemorativo a Rosa su Paradiso Donna. Tornati dal viaggio, Irene e Johnny cercano di ritrovare il loro posto al grande magazzino, mentre Lia e Simona ottengono la settimana di prova come Veneri. Al Circolo l’ingresso di Carla Corsi e del figlio Iacopo suscita la diffidenza di Adelaide ma anche l’interesse di Umberto. Intanto Odile confida a Matteo di un segreto sconcertante venuto dal passato.

Le tensioni si concentrano poi sugli scontri professionali e sui rischi dei segreti di famiglia: Iacopo, dopo aver rifiutato l’offerta della GMM, trova la sua arena al Paradiso e sfida apertamente Landi. Irene instaura un rapporto subito complicato con Elisa, mentre dopo un incontro con Greta Odile decide di affrontare Umberto e Adelaide, che comprendono come la scoperta del loro segreto potrebbe distruggere tutto. Nel frattempo emergono sviluppi che coinvolgono anche Costanza, la gestione di un corner firmato Delia e una mossa importante da parte di Gianlorenzo, con ricadute a Villa Guarnieri e al Paradiso.

Anticipazioni della settimana dal 7 al 11 settembre

Lunedì 7 settembre 2026

Per il Paradiso e la Galleria Milano Moda sono stati mesi estivi spensierati ma anche segnati dal dolore per la morte di Rosa. Marcello torna a Milano con una ferita che sembra incolmabile, ma Roberto e Matteo organizzano una serata per ricordarla e celebrare questo nuovo inizio. Elisa Croce, la nuova capocommessa, inizia a imporre il proprio stile austero e severo. In attesa di rinforzi che colmino le lacune di organico, cresce la curiosità per un misterioso spazio in galleria che dovrà ospitare un’altra attività nel grande magazzino. Odile cerca di convincere lo stilista Iacopo Corsi a entrare in GMM e intanto riceve una visita inaspettata.

Martedì 8 settembre 2026

Marcello reagisce male alla proposta di dedicare un articolo commemorativo a Rosa sul Paradiso Donna. Tornati dal lungo viaggio, Irene e Johnny vorrebbero ritrovare il loro posto al Paradiso. Nel frattempo, Lia e Simona riescono ad aggiudicarsi la settimana di prova come Veneri. Al Circolo l’entrata di Carla Corsi e del figlio Iacopo suscita la diffidenza di Adelaide ma anche l’interesse di Umberto. Odile confida a Matteo che una persona del passato le ha rivelato un segreto sconvolgente sulla sua famiglia.

Mercoledì 9 settembre 2026

Iacopo, dopo aver rifiutato l’offerta della GMM, trova la sua arena al Paradiso e sfida apertamente Landi. Lia e Simona vengono messe alla prova per aggiudicarsi il posto di Venere. Irene ha modo di conoscere Elisa, con cui instaura da subito un rapporto complicato. Dopo l’incontro con Greta, Odile affronta Umberto e Adelaide, i quali capiscono che se si scoprisse il loro segreto sarebbe la fine di tutto.

Giovedì 10 settembre 2026

Umberto ha un piano per cancellare ogni traccia che possa ricondurre alla verità su Odile mentre Adelaide cerca di capire che cosa sa davvero la figlia. Marcello legge l’articolo di Costanza su Rosa, si commuove e decide di pubblicarlo. Un giovane imparentato con Elisa fa colpo sulle Veneri. Carla accetta di aiutare la GMM ma tratta con Umberto per diventarne socia. Intanto Odile prende una decisione importante.

Venerdì 11 settembre 2026

Umberto comunica l’entrata dei Corsi in GMM, ma Odile non mostra grande entusiasmo, mentre Iacopo, contrario alla scelta della madre, alla fine cede e accetta. Al Paradiso è il giorno dell’inaugurazione del corner di Delia, ma un incidente rischia di far saltare tutto. Elisa, incaricata di presentare il corner, è costretta ad assentarsi per una strana emergenza. Gianlorenzo approfitta dell’evento per fare un passo importante. Le Veneri in prova dovranno scoprire chi delle due è stata assunta. Nel frattempo, a Villa Guarnieri emerge una dolorosa verità a lungo nascosta.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Commemorazione e lutto: la morte di Rosa attraversa la settimana e spinge Marcello, Roberto e Matteo a organizzare momenti di ricordo che influenzano l’atmosfera del Paradiso e delle redazioni.

Nuove direzioni al lavoro: l’arrivo di Elisa Croce come capocommessa introduce uno stile più severo, con conseguenze sul personale e sulla gestione del grande magazzino.

Ingresso dei Corsi nella GMM: la decisione di Umberto di portare i Corsi in Galleria destabilizza gli equilibri interni e scatena il conflitto professionale tra Iacopo e Landi.

Segreti di famiglia a rischio: il passato di Odile torna prepotentemente a galla, portando tensione tra Odile, Umberto e Adelaide e creando il timore di conseguenze disastrose se la verità venisse alla luce.

Concorrenza e prove per le Veneri: Lia e Simona si contendono una possibilità di lavoro al Paradiso e vivono prove decisive che influiranno sulla loro posizione.

Inaugurazione a rischio: l’apertura del corner di Delia al Paradiso, tra assenze improvvise e un incidente, mette a repentaglio un evento chiave per il negozio e apre spazio a scelte personali come quella di Gianlorenzo.

Misteri nella Galleria: il vuoto destinato a una nuova attività e le trattative per la società con Carla e Umberto fanno emergere interessi contrapposti e possibili alleanze da monitorare.