Venezia 2026, le pagelle dei look della settima serata: Rocio Morales e Greta Scarano, sintonia e stile alle stelle (9)
Le luci abbaglianti dei flash, il red carpet che si trasforma in una sfilata d'haute couture e, ovviamente, i nostri giudizi affilati. La Mostra del Cinema di Venezia 2026 taglia il traguardo dell'ottava serata: mentre le sale si infiammano per il dramma psicologico Bunker, con la super coppia Penélope Cruz e Javier Bardem a farci sognare, per il debutto alla regia di Anna Foglietta con Una storia e per l'omaggio a Luca Guadagnino, fuori va in scena la competizione più spietata dell'anno, quella dello stile. Eppure l'inizio è tutt'altro che spietato: a colpirci dritto al cuore sono Rocio Morales e Greta Scarano, stupende e complici nelle loro tenute da gran sera, mentre si abbracciano. Da quando è stata madrina, nel 2022, non manca un'edizione: l'attrice spagnola è una visione nel suo lungo abito ampio e leggero con maniche a mantella, color rosso granata, dall'animo boho-chic. Adoriamo, voto: 9.