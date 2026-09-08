Penelope Cruz, il look retrò e piumato per l’arrivo a Venezia 2026 è la sensualità che ci mancava

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

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Era una delle dive più attese in Laguna, e non si può certo dire che abbia deluso le aspettative: Penelope Cruz è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia con un look da vera fuoriclasse. Accanto al marito Javier Bardem, l’attrice spagnola ha fatto sognare i fotografi con un outfit all’insegna di glamour e sensualità.

Venezia 2026, il look retrò di Penelope Cruz

Dopo la bellissima Irina Shayk e l’eterna Susan Sarandon, oggi a Venezia è il giorno di Penelope Cruz. L’attrice spagnola, arrivata in Laguna insieme al marito Javier Bardem per presentare il film Bunker, ha stupito tutti con un look da vera diva. Per il photocall pomeridiano, infatti, l’interprete di Non ti muovere ha scelto un lungo abito nero scivolato con scollo a V pronunciato e bustino leggermente arricciato sotto il seno.

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Il dettaglio che conferisce maggior carattere all’outfit sono delle applicazioni piumate nere a effetto tridimensionale, che si irradiano sulle bretelline verso la spalla e il décolleté. Immancabili, ovviamente, gli accessori: occhiali scuri modello cat-eye; borsa a mano Chanel con catena dorata e sandali neri a fascia con tacco.

Make-up e acconciatura, infine, hanno un sapore decisamente retrò: Penelope sfoggia un semiraccolto con frangia sfilata e lunghezze mosse sulle spalle, mentre il viso si distingue per l’incarnato dorato e rossetto nude sulle labbra. Insomma, con questo outfit Mrs Cruz sembra entrare di diritto tra le reginette di stile della kermesse.

Penelope e Javier protagonisti a Venezia

Bellissimi e affiatati, Penelope Cruz e Javier Bardem sono sbarcati insieme in Laguna, confermandosi come una delle coppie d’oro del cinema mondiale. I due attori hanno infatti posato a lungo per i fotografi, tenendosi per mano e sorridendo ai fan.

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Se Penelope ha scelto un look dal sapore glamour e retrò, Javier ha invece puntato sull’eleganza di un completo chiaro, perfetto per un pomeriggio di settembre. L’attore spagnolo ha indossato pantaloni sartoriali e giacca monopetto abbinati a mocassini classici in pelle.

I due divi sono protagonisti di uno dei film del concorso: Bunker di Florian Zeller. La storia gira intorno all’incarico attribuito da un ricco e discusso tycoon a un apprezzato architetto (Bardem) di costruirgli un bunker. Un lavoro che porta la moglie dell’architetto (Cruz) a mettere in discussione tutto quello che crede di sapere e prova per il marito.

Mostra di Venezia, Penelope e Javier ancora in Laguna

Penelope Cruz e Javier Bardem sono degli aficionados della Mostra del Cinema di Venezia. La kermesse li ha infatti visti protagonisti in coppia anche nel 2017, anno in cui i due divi presentarono Loving Pablo: nella pellicola di Fernando León de Arano, lei vestiva i panni della giornalista Virginia Vallejo, lui quelli di Pablo Escobar.

Entrambi si sono inoltre aggiudicati la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione: Javier ha vinto il prestigioso riconoscimento nel 2000 con Prima che sia notte; Penelope, invece, ha trionfato nel 2021 grazie all’intenso Madres paralelas di Pedro Almodovar. Tra le pellicole che l’hanno vista protagonista a Venezia si citano anche L’Immensità di Emanuele Crialese e Ferrari di Michael Mann nel 2023.