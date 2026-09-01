Irina Shayk e le altre top model al Festival di Venezia 2026

Irina Shayk guida la carica glamour a Venezia 2026: la top model sarà premiata al Lido, dove moda, cinema e grandi star tornano a incontrarsi

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Irina Shayk

Tutto pronto per l’avvio dell’83° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che, dal 2 al 12 settembre 2026, accoglierà attori, registi e protagonisti del grande schermo. Inutile dire che gran parte dell’attenzione sarà catturata non solo dai titoli in gara ma anche e soprattutto dall’atteso red carpet che, come sempre, conquistarà la scena con abiti da sogno, gioielli preziosi e look studiati nei minimi dettagli.

E tra le presenze che promettono di catalizzare maggiormente l’attenzione c’è soprattutto quella della top model Irina Shayk, una delle donne più celebri del fashion system internazionale, già arrivata a Venezia per ricevere un importante riconoscimento. La supermodella però non sarà la sola a calcare il celebre tappeto rosso: con lei tante altre celebrità del mondo del cinema e della moda tra cui anche Penelope Cruz.

Irina Shayk premiata per la sua carriera tra moda e cinema

Venezia torna a essere la capitale internazionale del cinema e del glamour: da oggi 2 settembre infatti, il Lido accoglie l’83esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di trasformare la Laguna in una straordinaria passerella di star. Attori, registi, top model e celebrity internazionali sono pronti a sbarcare a Venezia tra première, photocall, party esclusivi e naturalmente gli immancabili red carpet.

E tra le personalità più attese c’è senza dubbio lei, Irina Shayk, che il 6 settembre sarà premiata nell’ambito dell’ottava edizione del Filming Italy Venice International Award, ideato e diretto da Tiziana Rocca, per il suo percorso professionale che negli anni l’ha portata ben oltre le passerelle,

Quella di Irina è senza dubbio una presenza che promette già di diventare uno dei momenti più glamour di questa edizione della Mostra. D’altra parte, quando la top mette piede su un red carpet, è praticamente impossibile che passi inosservata: sensuale senza mai rinunciare all’eleganza, la modella ha fatto dei suoi look audaci e sofisticati una vera firma personale.

Il riconoscimento veneziano celebra così la sua capacità di trasformarsi da top model in personaggio internazionale a tutto tondo. Nel corso della sua carriera la top infatti ha lavorato con alcune delle maison e dei fotografi più prestigiosi, conquistando le copertine delle principali riviste di moda e costruendo un’immagine immediatamente riconoscibile.

Nel 2014 ha inoltre debuttato sul grande schermo in Hercules, accanto a Dwayne Johnson, mentre nel 2026 il pubblico italiano l’ha vista anche in una veste inedita come co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo. E il cinema tornerà presto nel suo futuro professionale con The Catch, produzione Universal Pictures che la vedrà recitare insieme a Emma Stone e Chris Pine.

Non solo Irina Shayk: ecco le altre modelle attese in Laguna

Se il cinema resta naturalmente il cuore della Mostra di Venezia, la moda è pronta ancora una volta a ritagliarsi un ruolo da protagonista assoluta al Lido. Al momento, però, il calendario delle presenze fashion rimane ancora in gran parte avvolto nel mistero. Tra i nomi già annunciati spicca quello della modella Vialina Lemann, attesa a Venezia in qualità di Ambassador for Women Empowerment per l’edizione 2026.

Per conoscere tutte le altre protagoniste bisognerà probabilmente attendere l’inizio del Festival perché, come accade ormai ogni anno, molti degli arrivi più glamour vengono svelati quasi all’ultimo momento, seguendo il calendario dei red carpet, delle cene di gala e degli esclusivissimi party organizzati dalle maison e dai grandi sponsor.

Ed è proprio qui che Venezia cambia volto: terminata la première, l’attenzione si sposta negli hotel più prestigiosi e nelle location blindatissime della Laguna, dove moda, cinema e celebrity si incontrano lontano dagli occhi del pubblico.

Brand internazionali come Armani Beauty e Cartier contribuiscono da tempo a rendere quei giorni un vero e proprio appuntamento fashion parallelo alla Mostra e, se per il 2026 molti nomi restano ancora top secret, le edizioni precedenti hanno regalato una parata di top model impressionante.

Sul tappeto rosso veneziano abbiamo infatti visto sfilare bellezze del calibro di Bianca Balti, Mariacarla Boscono, Barbara Palvin e Stella Maxwell, spesso presenti anche come ambassador e testimonial di prestigiosi marchi di moda e beauty.

Insomma, il cast fashion di Venezia 2026 deve ancora essere svelato completamente, ma una cosa sembra certa: anche quest’anno il red carpet del Lido avrà ben poco da invidiare alle passerelle dell’alta moda.