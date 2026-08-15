Sofia Fiorini è la giovane campionessa italiana della marcia che ha riscritto i record mondiali: ecco chi è e quanto è alta

IPA Sofia Fiorini

Nell’atletica leggera italiana il suo nome si conosce da tempo, ed è di certo tra quelli destinati a far parlare a lungo di sé. Sofia Fiorini è tra le atlete che più si sono imposte nella marcia, con primati collezionati sin da giovanissima. Ma chi è davvero la marciatrice toscana? Proviamo a dare un ritratto della campionessa, con le tappe di una carriera in costante ascesa.

Quanto è alta Sofia Fiorini e chi è la marciatrice

Partendo dalle curiosità su di lei, Sofia Fiorini è alta 161 centimetri. Nata a Bibbiena il 19 agosto 2004, uno dei suoi punti di forza è la determinazione con cui ha saputo costruire il proprio percorso, senza mai rinunciare alle ambizioni sportive e a quelle personali. Nel 2024, infatti, ha deciso di trasferirsi a Milano, e a guidare quella decisione non sono state soltanto ragioni professionali o di studio.

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Ha raccontato con sincerità di essersi lasciata conquistare dal capoluogo lombardo per una serie di motivi, tra cui una passione sportiva ben precisa: “A settembre 2024 mi sono trasferita e ho scelto prima la città che l’università o il posto dove allenarmi perché ero innamorata di varie cose, tra cui l’Inter”.

Una scelta di cuore, dunque, dove è riuscita a conciliare i ritmi degli allenamenti con l’impegno universitario. “Se hai una passione e riesci a organizzarti, puoi fare sia studio che sport. Per ora il connubio sta funzionando”, aveva spiegato l’atleta, che ha sempre sognato di frequentare un ateneo prestigioso.

Riguardo alla sua sfera più intima e familiare, invece, mantiene un profilo estremamente riservato. Di sé preferisce raccontare quasi esclusivamente il cammino sportivo, quello iniziato quando era poco più che una bambina, lasciando volutamente sullo sfondo i dettagli della propria vita privata.

Il percorso e i record di Sofia Fiorini

La storia sportiva di Sofia comincia davvero presto. Avvicinatasi all’atletica leggera già all’età di quattro anni, ha mosso i primi passi nella marcia nel 2018, indossando la maglia di una società del Casentino. Da lì è iniziata una crescita costante, che l’ha vista maturare tappa dopo tappa fino a raggiungere i vertici della specialità.

Il 2024 è stato l’anno del primo titolo italiano under 23 nella 35 km di marcia, tassello di un percorso che di lì a poco avrebbe conosciuto una crescita esponenziale. Nel 2026 Fiorini ha conquistato i titoli italiani assoluti nella mezza maratona e nella maratona di marcia, due distanze entrate proprio quell’anno nel programma internazionale. Ad Ancona ha inoltre stabilito, con 12’12”41, la migliore prestazione italiana under 23 dei 3000 metri di marcia indoor, superando il primato realizzato da Annarita Sidoti nel 1991.

Non meno decisiva la primavera, impreziosita da una doppia medaglia d’argento ai Mondiali a squadre in Brasile. A distanza di poche settimane è caduto anche il primato europeo di categoria nella mezza maratona, siglato in Spagna. Fino al capitolo più prestigioso di tutti, quello del titolo continentale nella maratona di marcia: un trionfo impreziosito dal nuovo record del mondo sulla distanza, che oggi porta il suo nome, cristallizzato in 3h15’11”. Tante emozioni per gli italiani agli Europei, dove abbiamo assistito anche al trionfo di Tamberi: l’oro nel salto in alto è suo.